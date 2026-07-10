Μετά από ένα ξεκίνημα στη διοργάνωση, όπου τέτοιου είδους φάσεις ήταν ελάχιστες λόγω του γρήγορου ρυθμού και της ομαλής ροής των αγώνων, το Μουντιάλ 2026 άρχισε σταδιακά να γεμίζει με καταλογισμένα πέναλτι.

Όσο οι αναμετρήσεις έγιναν πιο ισορροπημένες και οι μονομαχίες πιο έντονες, αυξήθηκαν και οι παραβάσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή, με τους διαιτητές να δείχνουν ολοένα και συχνότερα την άσπρη βούλα.

Σε αυτές τις φάσεις των αγώνων δεν έλειψε αυτό που συνήθως συμβαίνει κάθε φορά που ο διαιτητής δείχνει την άσπρη βούλα. Ολες οι αποφάσεις εξετάστηκαν με καχυποψία και συνοδεύτηκαν από έντονη συζήτηση.

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