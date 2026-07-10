Η Ισπανία κοντράρεται με το Βέλγιο στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου (22:00, Sigma) και η διαδρομή της «φούρια ρόχα» μέχρι και αυτό το σημείο, στους «8» της διοργάνωσης, η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά πιο πειστική από εκείνη των Βέλγων.

Οι Ίβηρες τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλό τους και ξεπέρασαν τα εμπόδια Αυστρίας και Πορτογαλίας στα νοκ-άουτ, ενώ φυσικά έχουν αποφύγει να δεχθούν γκολ στα πέντε παιχνίδια τους στο τρέχον τουρνουά!

Το Βέλγιο, από την άλλη, όσο κι αν έχει προβληματίσει, όσο κι αν δείχνει πλέον μια γενιά κουρασμένη, θα προσπαθήσει ν’ ασκήσει έμπνευση από τον θρίαμβο του ’86!

Τότε που στην ίδια φάση του Μουντιάλ, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, είχε επικρατήσει στα πέναλτι των Ισπανών, προτού αποκλειστεί από την Αργεντινή στα ημιτελικά.

Ωστόσο, οι «φούριας ρόχας» έχουν επικρατήσει στα 9 από τα 11 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς από το Euro του 1980 και μετά.

Η Ισπανία «μετρά» τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία στο Μουντιάλ 2026 με τέρματα 9-1. Στη φάση των «16» έβγαλε νοκ άουτ την Πορτογαλία με 1-0 και για τους «32» την Αυστρία με 3-0. Στους ομίλους ξεκίνησε με ισοπαλία (0-0) με το Πράσινο Ακρωτήρι και προχώρησε με νίκες επί των Σαουδικής Αραβίας (4-0) και Ουρουγουάης (1-0).

Και το Βέλγιο είναι αήττητο με τρείς νίκες και δυο ισοπαλίες και με 13-5 γκολ στο Μουντιάλ 2026. Στους «16» διέλυσε τις ΗΠΑ με το 4-1 στον απόηχο της ιστορίας με τον Μπάλογκαν και στους «32» τη Σενεγάλη με 3-2. Στον όμιλο ξεκίνησε με ισοπαλίες (1-1 με την Αίγυπτο και 0-0 με το Ιράν), ενώ νίκησε 5-1 τη Νέα Ζηλανδία.

Οι Γιορέντε, Μερίνο και Ρουίθ έχουν βάλει σε σκέψεις για την 11άδα τον Ντε Λα Φουέντε, πάλι θα παίξει ως ψευτοεννιάρι ο Ντε Κετελάρε για τους Βέλγους, για τους οποίους ο Ονάνα υπέστη ρήξη χιαστού…

Ο αγώνας είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν παράταση και πέναλτι.

Διαιτητής θα είναι ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ.

Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την Γαλλία για τους «4» τους Μουντιάλ. Ο συγκεκριμένος αγώνας της ημιτελικής φάσης θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Πιθανές ενδεκάδες

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οϊαρθάμπαλ

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Βάνακεν, Τίλεμανς, Λουκεμπάκιο, Ντε Μπρόινε, Τροσάρ, Ντε Κετελάρε

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