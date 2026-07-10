Κυκλοφορεί από σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στα βιβλιοπωλεία της Κύπρου και της Ελλάδας από τις εκδόσεις Ρίζες το νέο βιβλίο των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου «Ένοχος – Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974».

Το βιβλίο αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσινγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια, και επανεξετάζει τον ρόλο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μέσα από νέα στοιχεία, όπως την αφήγηση του Αμερικανού διπλωμάτη Τζέιμς Σπέιν, δεύτερου τη τάξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 1974.

Ένοχος- Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974

Συγγραφείς: Κώστας Βενιζέλος, Μιχάλης Ιγνατίου

Σελίδες: 472

Τιμή: €23

Την 19η Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο Τζέιμς Σπέιν και ο πρέσβης Γουίλιαμ Μακόμπερ ήταν εντεταλμένοι να παραδώσουν στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ επείγουσα επιστολή του Προέδρου Νίξον. Η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ. Τι περιείχε η επιστολή; Γιατί δεν παραδόθηκε και ποιος σταμάτησε τους διπλωμάτες να μην υλοποιήσουν τις προεδρικές εντολές; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά δίνονται από τους συγγραφείς.

Εξετάζεται, επίσης, ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, Γκας Λάσκαρη Αβρακώτου, ο οποίος διατηρούσε το κανάλι επικοινωνίας της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Στη βάση των συνομιλιών του Μιχάλη Ιγνατίου με πρώην πράκτορες της CIA, οι συγγραφείς καταλήγουν σε τελικά συμπεράσματα για τον ρόλο του Αβρακώτου, ο οποίος επηρέαζε απόλυτα τον τότε ισχυρό άνδρα της Χούντας των Αθηνών.

Στηριζόμενο σε αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, το νέο βιβλίο των Βενιζέλου και Ιγνατίου δεν αφηγείται απλώς τι συνέβη τις τραγικές μέρες του καλοκαιριού του 1974, αλλά επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί, φωτίζοντας τη διαδρομή των αποφάσεων που από την Ουάσιγκτον, μέσω Αθήνας και Άγκυρας, καθόρισαν την τύχη της Κύπρου.

Διαθέσιμο για παραγγελία και αποστολή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Ρίζες.