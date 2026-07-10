Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε την Παρασκευή σε επίσημη απαγγελία κατηγοριών κατά του Instagram και του Facebook, ιδιοκτησίας της Meta Platforms, για παραβίαση της ενωσιακής τεχνολογικής νομοθεσίας. Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών βρίσκονται λειτουργίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν τους χρήστες σε κατάσταση εξάρτησης, με αποτέλεσμα να ζητούν τροποποιήσεις στην αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου και την ατέρμονη κύλιση, διαφορετικά η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθούν μια διετή έρευνα στο πλαίσιο της εμβληματικής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν αυξανόμενο έλεγχο σε όλο τον κόσμο λόγω των ανησυχιών ότι οι πλατφόρμες τους συμβάλλουν σε μια κρίση ψυχικής υγείας των παιδιών, ωθώντας ορισμένες κυβερνήσεις να επιβάλουν ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγορεύσεων για ανήλικους χρήστες.

Η Κομισιόν, η ρυθμιστική αρχή τεχνολογίας της ΕΕ, δήλωσε ότι η Meta απέτυχε να αξιολογήσει επαρκώς τους κινδύνους εθισμού που ενέχουν οι εξαιρετικά εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου, η αυτόματη αναπαραγωγή και η ατέρμονη κύλιση, οι οποίες τροφοδοτούν συνεχώς τους χρήστες με νέο περιεχόμενο και ενθαρρύνουν την παρατεταμένη ενασχόληση. Ανέφερε επίσης ότι τα Reels και τα Stories στο Facebook και το Instagram θα μπορούσαν να συμβάλουν σε υπερβολική ή ψυχαναγκαστική χρήση.

Η ρυθμιστική αρχή άσκησε κριτική στα μέτρα της Meta για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, λέγοντας ότι τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν, ενώ οι γονικοί έλεγχοι απαιτούν σημαντικό χρόνο, προσπάθεια και τεχνικές γνώσεις για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά.

Η Meta θα πρέπει να απενεργοποιήσει από προεπιλογή λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και η ατέρμονη κύλιση, να εισαγάγει αποτελεσματικά διαλείμματα από τον χρόνο οθόνης και να κάνει το σύστημα συστάσεών της να εστιάζει λιγότερο στην αύξηση της αλληλεπίδρασης, ανέφερε η Επιτροπή.

Η Meta διαφωνεί με τις κατηγορίες

«Διαφωνούμε με αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη με ακρίβεια τα σημαντικά βήματα που έχουμε κάνει για την προστασία των εφήβων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Μπεν Γουόλτερς.

«Από τότε που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, παρουσιάσαμε τους Εφηβικούς Λογαριασμούς (Teen Accounts) που προστατεύουν αυτόματα τους εφήβους και δίνουν τον έλεγχο στους γονείς – επιτρέποντάς τους να αποκλείουν την πρόσβαση στο Instagram τη νύχτα και να περιορίζουν τον ημερήσιο χρόνο οθόνης σε μόλις 15 λεπτά».

Η Meta πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ.

Η Meta κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της

«Το σημείο εκκίνησής μας είναι ότι, με βάση τα ευρήματά μας, αυτός ο σχεδιασμός είναι υπερβολικά εθιστικός και πρέπει να γίνουν αλλαγές», δήλωσε στο Reuters η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν και πρόσθεσε: «Το επόμενο βήμα είναι είτε η Meta να αλλάξει τον σχεδιασμό της είτε θα ακολουθήσει απόφαση περί μη συμμόρφωσης».

Η Meta, η οποία κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της, μπορεί να απαντήσει στις κατηγορίες προτού η Επιτροπή εκδώσει την τελική της απόφαση τους επόμενους μήνες.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία απέτυχε στην προσπάθειά της να απορριφθούν οι ισχυρισμοί 29 γενικών εισαγγελέων των ΗΠΑ ότι το Facebook και το Instagram είναι εθιστικά για τα παιδιά.

Οι κατηγορίες της ΕΕ κατά της Meta αντικατοπτρίζουν εκείνες που απαγγέλθηκαν κατά του TikTok τον Φεβρουάριο, όταν οι ρυθμιστικές αρχές απαίτησαν παρόμοιες αλλαγές στην εφαρμογή του.

Ξεχωριστή έρευνα για τις «κουνελότρυπες»

Η Επιτροπή ερευνά ξεχωριστά τα λεγόμενα φαινόμενα «rabbit hole» (κουνελότρυπα) που προκαλούνται από τα συστήματα συστάσεων του Facebook και του Instagram, όπου οι χρήστες μπορούν να παρασυρθούν σε παρατεταμένη θέαση λόγω αλγοριθμικών προτάσεων που τους ωθούν προς παρόμοιο περιεχόμενο. Σε μια άλλη υπόθεση που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, είπε στη Meta να κάνει περισσότερα για να εμποδίσει παιδιά κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά της δίκτυα, αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα.

Η Επιτροπή αναμένεται να λάβει τη Δευτέρα τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους, την οποία η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να ανακοινώσει στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο.

protothema.gr