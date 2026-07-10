Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κρι Στάρμερ μετά και τη μαζική υποστήριξη των Εργατικών.

Στις εσωκομματικές διαδικασίες ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών, από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος – περίπου 80% των Εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου υποψηφίου.

Andy Burnham poised to become Britain's next PM after most Labour lawmakers support him https://t.co/1VYGXQhN67 https://t.co/1VYGXQhN67 July 10, 2026

Το όριο για να είναι κάποιος υποψήφιος ήταν μόλις 81 υπογραφές (20% της κοινοβουλευτικής ομάδας), επομένως ο Μπέρναμ έχει σχεδόν τετραπλάσια στήριξη από το απαιτούμενο όριο.

«Όλα αρχίζουν να φαίνονται πολύ αληθινά», είπε ο Μπέρναμ σε ένα σύντομο βίντεο, ανακοινώνοντας ότι είχε αυτοπροταθεί.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ είναι ο μόνος βουλευτής που έχει θέσει υποψηφιότητα, και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί άλλος ενδιαφερόμενος μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα ανακηρυχθεί νικητής χωρίς αντίπαλο.

Η πορεία του Μπέρναμ προς την ηγεσία ουσιαστικά εξασφαλίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Αλ Καρνς, ο πρώην υφυπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι δεν βάλει υποψηφιότητα εναντίον του.

Με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται βέβαιο ότι θα εκλεγεί χωρίς ουσιαστική εσωκομματική αναμέτρηση και θα διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών στις 17 Ιουλίου και, κατ’ επέκταση, στην πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου.

Andy Burnham is on the brink of becoming Prime Minister after securing the support of 322 Labour MPs to become party leader.



Burnham will not be officially be declared the Labour leader until July 17 despite overwhelming the support.



🔗: https://t.co/Xtnq9CLhOm pic.twitter.com/NYtQBiu51v July 9, 2026

Τι σημαίνει η μαζική στήριξη στον Μπέρναμ

Η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου πυροδότησε μια ασυνήθιστα γρήγορη διαδικασία διαδοχής στο Εργατικό Κόμμα, με τον Μπέρναμ να θεωρείται εξαρχής το φαβορί στην κούρσα της διαδοχής.

Η μαζική στήριξη που κατάφερε να συγκεντρώσει ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το κόμμα των Εργατικών επιδιώκει μια «γρήγορη και ενωτική μετάβαση στην ηγεσία του», σημειώνουν οι αναλυτές στο Λονδίνο.

Η έκταση της υποστήριξης έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Πρώτον, προσδίδει στον Μπέρναμ ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της νέας κυβέρνησης. Δεύτερον, στέλνει μήνυμα ενότητας προς τις αγορές, τους διεθνείς εταίρους και τους ψηφοφόρους, περιορίζοντας τον κίνδυνο εσωκομματικών συγκρούσεων σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης. Τρίτον, του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα στον σχηματισμό κυβέρνησης και στην εφαρμογή της πολιτικής του ατζέντας, χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει εβδομάδες ή μήνες σε μια διχαστική εσωκομματική εκστρατεία.

Παράλληλα, η στήριξη δεν προέρχεται μόνο από τη μία πτέρυγα του κόμματος. Ανάμεσα στους βουλευτές που έχουν ταχθεί υπέρ του περιλαμβάνονται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι διαφορετικών ιδεολογικών τάσεων των Εργατικών, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα του ως υποψηφίου ευρείας αποδοχής και όχι μιας συγκεκριμένης εσωκομματικής ομάδας.

Iefimerida.gr / Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters