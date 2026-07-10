Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος από το να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική σου ομάδα, αλλά αν υπάρχει ένα δεύτερο τρόπαιο που παρακολουθείται στενά κατά τη διάρκεια του τουρνουά, αυτό είναι το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε για πρώτη φορά το ρεκόρ όλων των εποχών του Μίροσλαβ Κλόζε στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι αποφασισμένος να τερματίσει πάνω από τον Αργεντινό αστέρα. Και ας μην ξεχνάμε τον Χάαλαντ και παίκτες όπως ο Χάρι Κέιν και ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, οι οποίοι έχουν ακόμα να παίξουν στα προημιτελικά.

Για την ώρα πάντως, μετά το γκολ απέναντι στο Μαρόκο, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα οκτώ γκολ. Ο Γάλλος έδωσε το προβάδισμα στους «τρικολόρ» στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ανοίγοντας το σκορ αφού αστόχησε σε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Αργότερα αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Αυτό είναι το όγδοο γκολ του στο τουρνουά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μέσι. Επιπλέον, η πρόκριση στα ημιτελικά του εξασφαλίζει έναν ακόμη αγώνα για να διευρύνει τα τέρματά του.

Mbappé marcó su octavo gol y volvió a igualar a Messi en el Mundial 2026. Sin embargo, si el torneo terminara hoy, el francés se llevaría la Bota de Oro gracias al criterio de desempate por asistencias.



Mbappé suma tres asistencias en el Mundial, mientras que Messi solo tiene… pic.twitter.com/1VfR20it2B — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 10, 2026

Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ του Μουντιάλ 2026:

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία): 8 γκολ και 2 ασίστ

Λέο Μέσι (Αργεντινή): 8 γκολ και 1 ασίστ

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία): 7 γκολ και 0 ασίστ

Χάρι Κέιν (Αγγλία): 6 γκολ και 1 ασίστ

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία): 4 γκολ και 1 ασίστ

Βινίσιους (Βραζιλία): 4 γκολ και 1 ασίστ

Ισμαΐλα Σαρ (Σενεγάλη): 4 γκολ και 1 ασίστ

Μίκελ Ογιαρθάμπαλ (Ισπανία): 4 γκολ και 1 ασίστ

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία): 4 γκολ και 1 ασίστ

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό): 4 γκολ και 1 ασίστ

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