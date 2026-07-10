Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει, σύμφωνα με τις συντεχνίες οικοδόμων ΠΕΟ, ΟΒΟΙΕΚ–ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες συνδέουν την κατάσταση με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Τρίτη στην Ξυλοφάγου και καλούν τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα.

Όπως υποστηρίζουν, το φαινόμενο των «ενοικιαζόμενων εργαζομένων» συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας για την εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης, η οποία απαγορεύει τη συγκεκριμένη μορφή εργοδότησης στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.

Καταγγελίες για παραβίαση νομοθεσίας και συμβάσεων

Τα διοικητικά συμβούλια των τριών συντεχνιών καταγγέλλουν ότι εργαζόμενοι μετακινούνται και παραχωρούνται σε εργοδότες ως προσωρινό προσωπικό, παρά τη σχετική απαγόρευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρακτική αυτή δημιουργεί συνθήκες ανεξέλεγκτης απασχόλησης σε εργοτάξια και οδηγεί σε παραβιάσεις της Συλλογικής Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας.

Οι συντεχνίες κάνουν επίσης λόγο για καταστρατήγηση των κοινωνικών ταμείων, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι εργοδότες αποφεύγουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο του κατασκευαστικού κλάδου.

Έθεσαν το θέμα στον Υπουργό Εργασίας

Το ζήτημα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση των γενικών γραμματέων των τριών συντεχνιών με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο.

Υποστήριξαν ότι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως «εργαλεία» που παραχωρούνται από εργοδότη σε εργοδότη, ενώ σε ορισμένα εργοτάξια επικρατούν συνθήκες που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν «εργασιακό Μεσαίωνα».

Προειδοποίηση για δυναμικά μέτρα

Οι συντεχνίες καλούν το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει σε ουσιαστικούς ελέγχους και στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να τερματιστεί η παράνομη απασχόληση προσωρινών εργαζομένων στις κατασκευές.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να λάβουν δυναμικά μέτρα, σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό.

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ, ΟΒΟΙΕΚ–ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.