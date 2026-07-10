Η ζήτηση για ποιοτικές κατοικίες που συνδυάζουν προσιτή τιμή, λειτουργικότητα και στρατηγική τοποθεσία παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την Κύπρο. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς, η Altamira Real Estate παρουσιάζει τη νέα εβδομαδιαία συλλογή της με επιλεγμένες κατοικίες σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, σε τιμές που ξεκινούν από μόλις €110.000.

Οι κατοικίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στεγαστικών αναγκών, βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες περιοχές με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και βασικά οδικά δίκτυα, ενώ στο σύνολό τους είναι κενές και άμεσα διαθέσιμες προς αξιοποίηση. Παράλληλα, ξεχωρίζουν για τη λειτουργική διαρρύθμιση και την ποιότητα των χώρων τους, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση.

Στην περιοχή Λακατάμειας, ξεχωρίζουν δύο ημιανεξάρτητες κατοικίες με τιμή πώλησης €465,000. Ιδανικά τοποθετημένες κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις, οι κατοικίες εφάπτονται επί της οδού Ανδρομάχης και βρίσκονται κοντά στον κυκλικό κόμβο Αρχαγγέλου και τη Λεωφόρο Μόρφου. Η μία εκ των δύο κατοικιών διαθέτει συνολικό εμβαδόν 97 τ.μ. και αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία και κουζίνα, δύο αποχωρητήρια και βεράντες. Η δεύτερη κατοικία είναι διώροφη και το συνολικό της εμβαδόν ανέρχεται σε 237 τ.μ. Το συγκεκριμένο ακίνητο διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, σαλόνι με τραπεζαρία, κουζίνα με τραπεζαρία, δύο αποχωρητήρια, δεύτερο σαλονάκι και κουζινάκι, καθώς και βεράντες. Εξωτερικά, υπάρχουν βοηθητικά δωμάτια και χώροι στάθμευσης.

Σε ήσυχη περιοχή στην Αγλαντζιά, ξεχωρίσαμε ημιανεξάρτητη ισόγεια κατοικία που πωλείται στην τιμή των €200,000. Ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις, το ακίνητο βρίσκεται κοντά στο ΣΤ’ Δημοτικό Αγλαντζιάς και το Κοινοτικό Στάδιο της Αγλαντζιάς. Η κατοικία, με συνολικό εμβαδόν 134 τ.μ., αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, χολ, κουζίνα, δύο αποχωρητήρια και βεράντα. Επίσης, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Σε όμορφη τοποθεσία της κοινότητας Ψημολόφου της επαρχίας Λευκωσίας πωλείται διώροφη ημιανεξάρτητη κατοικία τριών υπνοδωματίων. Η κατοικία βρίσκεται πολύ κοντά στη Λεωφόρο Μαχαιρά και στον ιστορικό πυρήνα της κοινότητας. Το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 181 τ.μ. και αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία, κουζίνα με πρόχειρη τραπεζαρία και πρόχειρο καθιστικό, τα τρία υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, τουαλέτα φιλοξενούμενων, δωμάτιο παιχνιδιών, βεράντες και χώρο στάθμευσης. Πωλείται προς €230,000 και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Στα Περβόλια Λάρνακας, εντοπίζεται κατοικία δύο υπνοδωματίων με πολύ καλή πρόσβαση στο κέντρο της κοινότητας και την παραλία. Το ακίνητο κατοικία απολαμβάνει τα προνόμια μιας από τις πιο περιζήτητες παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου, ενώ βρίσκεται κοντά σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και ανέσεις. Το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου ανέρχεται σε 115 τ.μ. και η τιμή πώλησής του είναι €110,000. Διαθέτει ενιαίο χώρο κουζίνας με σαλόνι και τραπεζαρία, δύο αποχωρητήρια και βεράντες.

Στη Χλώρακα πωλείται διώροφη κατοικία δύο υπνοδωματίων, με συνολικό εμβαδόν 111 τ.μ. Ιδανικά τοποθετημένη κοντά στο Δημοτικό Στάδιο Χλώρακας και τη Λεωφόρο Χλώρακας, η κατοικία απολαμβάνει άριστη πρόσβαση σε πλήθος υπηρεσιών και ανέσεων. Με την τιμή του να ανέρχεται σε €200,000, το ακίνητο διαθέτει ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία και κουζίνα, δύο αποχωρητήρια, βεράντες, καθώς και δύο αυλές.

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει διώροφη κατοικία τριών υπνοδωματίων με πισίνα, στην περιζήτητη Πέγεια. Βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία, κοντά στο κέντρο του Δήμου, η οποία απέχει μόλις λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο από την παραλία του Κόλπου των Κοραλλίων, την πόλη της Πάφου αλλά και τον προστατευόμενο φυσικό χώρο του Ακάμα, ενώ έχει συνολικό εμβαδόν 263 τ.μ. Πωλείται προς €350,000 και αποτελείται από ενιαία τραπεζαρία με κουζίνα και σαλόνι, τα τρία υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες, υπόγειο με αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης, καθώς και αυλή στην οποία βρίσκεται η πισίνα.

Άλλη μια εξαιρετική ευκαιρία με ανεξάρτητη διώροφη κατοικία τριών υπνοδωματίων εντοπίζεται στην Πέγεια. Το ακίνητο επωφελείται από άμεση εγγύτητα σε κάθε είδους υπηρεσίες και ανέσεις, ενώ είναι τοποθετημένο σε πολύ κοντινή απόσταση από το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας. Η κατοικία, με συνολικό εμβαδόν 179 τ.μ., βρίσκεται επί τεμαχίου γης 173 τ.μ. Με την τιμή του να ανέρχεται σε €115,000, το ακίνητο διαθέτει ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία, κουζίνα, τα τρία υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.