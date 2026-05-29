Εικόνες χάους και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω του ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την πολιτεία Κοαουίλα στο βόρειο Μεξικό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε την Τρίτη, με τους θυελλώδεις ανέμους να παρασύρουν στέγες, να διαλύουν κατασκευές και να προκαλούν σοβαρές φθορές σε ράντσα, στάβλους και άλλες υποδομές της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος «καταπίνει» τα πάντα στο πέρασμά του, δημιουργώντας σκηνές πανικού στους κατοίκους.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και πραγματοποιούν ελέγχους για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, ενώ συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις καταγραφής και αποκατάστασης των καταστροφών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί λόγω του ενδεχομένου νέων ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

