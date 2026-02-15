Χαρτοπόλεμος μεταξύ Κυβέρνησης και ΑΚΕΛ ξέσπασε μετά την αποδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει με το καθεστώς παρατηρητή στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Το ΑΚΕΛ, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμά, αναφέρει ότι η αποδοχή της πρόσκλησης από την Κυβέρνηση, συνιστά μια ιστορική διολίσθηση στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση της πατρίδας μας.

Απαντώντας στο ΑΚΕΛ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει ότι η προσπάθεια παρουσίασης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Παρατηρητή σε διεθνή συνάντηση για τη Γάζα ως δήθεν «πρόσδεση σε άρμα» αποκαλύπτει περισσότερο ιδεολογική εμμονή παρά σοβαρή ανάγνωση της πραγματικότητας.

ΑΚΕΛ: Με την πρόσδεσή στο άρμα του Τραμπ, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παίζει στα ζάρια το δίκαιο της Κύπρου

Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετέχει στη συνάντηση του ψευδεπίγραφου «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκρότησε ο Τραμπ συνιστά μια ιστορική διολίσθηση στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση της πατρίδας μας. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση έναντι της απόφασης αυτής της κυβέρνησης.

Το «Συμβούλιο» του Τραμπ εντάσσεται στην εμπρηστική στρατηγική των ΗΠΑ να υποκαταστήσουν τον ΟΗΕ, να αχρηστεύσουν ολοσχερώς το διεθνές δίκαιο και να επιβάλουν ολοκληρωτικά τη λογική των όπλων και των μπίζινες στις διεθνείς σχέσεις. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλη μερίδα των κρατών του κόσμου και των κρατών-μελών της ΕΕ απέρριψε την πρόσκληση Τραμπ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία βασίζει την υπόσταση, το δίκαιο και τον αγώνα της στο διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η συμμετοχή της κυπριακής κυβέρνησης σε σχεδιασμούς και μορφώματα που καταπατούν το διεθνές δίκαιο είναι αυτοαναίρεση που αργά ή γρήγορα θα την βρούμε μπροστά μας. Με την πρόσδεσή της στο άρμα του Τραμπ, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη παίζει στα ζάρια το δίκαιο της Κύπρου.

Λετυμπιώτης: . Η πολιτική της άδειας καρέκλας δεν προστάτευσε ποτέ κανένα εθνικό ζήτημα – Ιδεολογική εμμονή παρά σοβαρή ανάγνωση της πραγματικότητας

Η προσπάθεια παρουσίασης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Παρατηρητή σε διεθνή συνάντηση για τη Γάζα ως δήθεν «πρόσδεση σε άρμα» αποκαλύπτει περισσότερο ιδεολογική εμμονή παρά σοβαρή ανάγνωση της πραγματικότητας. Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ασκείται με συνθήματα, ούτε με αντανακλαστικά κομματικής αντιπολίτευσης, αλλά με θεσμική συνέχεια, νηφαλιότητα και ενεργή παρουσία εκεί όπου διαμορφώνονται εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την περιοχή μας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται για τη συζήτηση του Ειρηνευτικού Σχεδίου στη βάση σχετικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει ενημερωτικό και συντονιστικό χαρακτήρα. Όποιος επιλέγει να αγνοεί αυτά τα δεδομένα, το κάνει συνειδητά για να στηρίξει μια προαποφασισμένη αφήγηση.

Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο εκείνοι που εισηγούνται στην πράξη την απουσία της Κύπρου από διεθνείς διαδικασίες. Η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει το δίκαιό της όταν είναι παρούσα, όταν τοποθετείται, όταν καταθέτει προτάσεις και όταν καταγράφεται ως αξιόπιστος και ενεργός εταίρος. Η πολιτική της άδειας καρέκλας δεν προστάτευσε ποτέ κανένα εθνικό ζήτημα.

Η χώρα μας συμμετέχει με καθαρό θεσμικό ρόλο, με δικές της εισηγήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε προηγούμενες διεθνείς συναντήσεις, και με σαφή στόχο τη σταθερότητα και την ειρήνευση στην περιοχή. Η υπεύθυνη διπλωματία δεν είναι τζόγος. Τζόγος είναι να μετατρέπεις κάθε διεθνή πρωτοβουλία σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης.

Η Κύπρος δεν σύρεται από κανέναν. Συμμετέχει όπου κρίνει ότι πρέπει να είναι παρούσα και μιλά με τη δική της φωνή. Αυτό είναι κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, όχι διολίσθηση. Διολίσθηση ήταν και δυστυχώς παραμένει η δογματική ιδεολογική αγκύλωση του ΑΚΕΛ. Τα αποτελέσματα τα βιώσαμε.