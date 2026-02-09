Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε εκ νέου τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όπως και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, για συμμετοχή στο «Συμβούλιο της Ειρήνης». Αυτή τη φορά τους προσκαλεί στην Ουάσιγκτον. Ο ΠτΔ επεξεργάζεται την απάντηση, το ίδιο πράττει και ο Κ. Μητσοτάκης.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει «Φ» από κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία, πέραν της επιβεβαίωσης ότι έφτασε η πρόσκληση, η πρώτη αντίδραση φαίνεται να είναι θετική, καθώς η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά το θέμα της ανοικοδόμησης της Γάζας. Λευκωσία και Αθήνα έχουν ως την Τετάρτη για να απαντήσουν αν θα παραστούν στις 19 Φεβρουαρίου στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Στην Αθήνα κυβερνητικές πηγές (σύμφωνα με την ΕΡΤ) επιβεβαιώνουν ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραληφθεί και αξιολογείται.

Η αποκάλυψη για την πρόσκληση

Η σχεδιαζόμενη νέα παγκόσμια σύναξη για τη Γάζα έγινε αρχικά γνωστό από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο οποίος αναφέρει ότι η συνάντηση θα χρησιμεύσει επίσης για να συγκεντρωθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η αποστολή νέας πρόσκλησης από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τους ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας έγινε γνωστή χθες το πρωί με δημοσίευμα του «Hellas Journal». Όπως αναφέρθηκε στο σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην αμερικανική πρωτεύουσα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επίσημη πρόσκληση αφορά το «Συμβούλιο της Ειρήνης», που ίδρυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η παγκόσμια σύναξη σε επίπεδο ηγετών, θα πραγματοποιήσει στις 19 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Hellas Journal αξιωματούχος (με τον οποίο επικοινώνησε η ιστοσελίδα) επιβεβαίωσε την αποστολή των προσκλήσεων στους ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά δεν θέλησε να δώσει άλλες πληροφορίες. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα απαντήσουν για την αποδοχή ή όχι της πρόσκλησης τις επόμενες ημέρες.

Γιατί αυτή τη φορά το βλέπουν θετικά

Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν προσκληθεί και στη σύναξη που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός της Ελβετίας, οπόταν και ανακοίνωσε τη σύσταση του «Συμβουλίου για την Ειρήνη».

Σ’ εκείνη την περίπτωση τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα κινήθηκαν στη γραμμή που ακολούθησαν τα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία απάντησαν αρνητικά στην πρόσκληση. Μια σύναξη η οποία είχε πραγματοποιηθεί υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας, γεγονός που έκανε τους ηγέτες της ΕΕ να είναι επιφυλακτικοί έως και αρνητικοί σε οτιδήποτε άλλο διοργάνωνε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά. Τόσο η Λευκωσία όσο και η Αθήνα είχαν από τότε ξεκαθαρίσει πως αν η σύνοδος αφορούσε την ανοικοδόμηση της Γάζας όπως ορίζει το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δεν θα είχαν πρόβλημα να παραστούν.

Η νέα πρόσκληση Τραμπ φαίνεται να κινείται σ’ αυτό το πλαίσιο, κάτι που διευκολύνει Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη στο να απαντήσουν θετικά στον Αμερικανό Πρόεδρο. Πέραν αυτού, μπορούν αμφότεροι να δηλώσουν ότι το δικό τους ενδιαφέρον και συμμετοχή αφορά το θέμα της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ποιοι άλλοι προσκλήθηκαν

Σύμφωνα με τη «Hellas Journal» προσκλήσεις έλαβαν εκτός από την Κύπρο και την Ελλάδα, και Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία. Ουγγαρία και Βουλγαρία ήταν παρούσες και στην εκδήλωση στο Νταβός.

Επίσης προσκλήθηκαν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Ινδία, η Αυστραλία, η Λευκορωσία και η Νορβηγία.

Τι αναφέρει η πρόσκληση

Στην πρόσκληση Τραμπ αναφέρεται ότι προσκαλούνται οι εξέχουσες προσωπικότητες στην ιδρυτική συνάντηση του «Συμβουλίου της Ειρήνης» που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 το πρωί στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», στην Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Για τις απαντήσεις οι προσκληθέντες καλούνται να συμπληρώσουν σχετική φόρμα όχι αργότερα από την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου.

Απ’ εκεί και πέρα λεπτομέρειες για τη σύναξη θα σταλούν στις 16 τρέχοντος.

Οι δύο «θανάσιμοι» εχθροί και ο βιαστικός

Στο μεταξύ, όπως σημειώνει και η HJ θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός εάν θα βρεθούν στην ίδια πόλη, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, οι οποίοι είναι πλέον οι πιο “θανάσιμοι εχθροί” παγκοσμίως.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επρόκειτο να συναντηθεί την προηγούμενη μέρα, στις 18 Φεβρουαρίου, με τον Πρόεδρο Τράμπ στο Λευκό Οίκο. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες η ημερομηνία της επίσκεψης άλλαξε και θα πραγματοποιηθεί στις 11 του μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για το Συμβούλιο της Ειρήνης.

Δεν έχει, πάντως, οριστεί ακόμα ιδιαίτερη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ερντογάν.

Τουλάχιστον ένας ηγέτης επιβεβαίωσε ήδη τη συμμετοχή του. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε στη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Σομπατέλι της δυτικής Ουγγαρίας ότι σε δύο εβδομάδες θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης.