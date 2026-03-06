Αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα, 6 Μαρτίου, στην εξώδικη ρύθμιση των παραβάσεων που αφορούν την παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας. Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται χωρίς αναδρομική ισχύ, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 91(Ι)/2024.

Με βάση τη νέα νομοθεσία, διαφοροποιείται η διαβάθμιση των εξώδικων προστίμων για παραβάσεις που καταγράφονται από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης.

Συγκεκριμένα, για παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο 25 ευρώ.

Για παράλειψη συμμόρφωσης με κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, η διαβάθμιση έχει ως εξής:

Σε φωτοελεγχόμενη διασταύρωση όπου υπάρχει διάβαση πεζών και το όχημα εισέρχεται στη διάβαση, επιβάλλεται πρόστιμο 85 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής .

και το όχημα εισέρχεται στη διάβαση, επιβάλλεται . Όταν το όχημα εισέρχεται πέραν της διάβασης πεζών , επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής .

, επιβάλλεται . Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών και το όχημα εισέρχεται πέραν της άσπρης γραμμής υποχρεωτικής στάσης, δηλαδή εντός της διασταύρωσης, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 300 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής.

Παράλληλα, η Αστυνομία ενημερώνει ότι για ζητήματα που αφορούν το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης, όπως πιθανή διάπραξη αδικήματος, προβλήματα πληρωμής εξωδίκου, ενημέρωση για στοιχεία οδηγού ή άλλα συναφή θέματα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την ανάδοχο εταιρεία στα τηλέφωνα 80008009 (ή 22712609 από το εξωτερικό), μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης P.O Box 17031, 2260 Λατσιά – Λευκωσία, ή μέσω της ιστοσελίδας www.CyCameraSystem.com.