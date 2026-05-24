Συνολικά 15 εκλογικά κέντρα έχουν αριθμό κάτω των 80 ψηφοφόρων. Ωστόσο, στα περισσότερα από αυτά οι ψηφοφόροι που επέλεξαν να πάνε στην κάλπη είναι πολύ λιγότεροι. Από τα κέντρα αυτά, 8 βρίσκονται στην επαρχία Πάφου, 4 στην επαρχία Λευκωσίας, 2 στην επαρχία Λεμεσού και 1 στην επαρχία Λάρνακας.

Επαρχία Λευκωσίας

• Δημοτικό Σχολείο Μηλικουρίου – Κέντρο Α 63: Στο Μηλικούρι ψήφισαν 30 άτομα και έλαβε 10 ψήφους το ΕΛΑΜ, 5 ο ΔΗΣΥ, από 5 ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ.

• Δημοτικό Σχολείο Λειβαδιών – Κέντρο Α 76: Τα 54 έγκυρα ψηφοδέλτια μοιράστηκαν 17 στον ΔΗΣΥ, 8 στο ΔΗΚΟ και 6 στο ΕΛΑΜ.

• Πολιτιστικό Κέντρο Απλικίου – Κέντρο Α 76: Ψήφισαν 62 άτομα με την πλειοψηφία 62,3% να επιλέγουν ΑΚΕΛ που έλαβε 38 ψήφους. Ακολούθησαν ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ με 5 ψήφους.

• Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσακκίστρας – Κέντρο Α 77: Στα 56 έγκυρα, ο ΔΗΣΥ έλαβε 18 ψήφους και ακολούθησε το ΕΛΑΜ με 9, το ΔΗΚΟ με 7 και 5 το ΑΚΕΛ.

Επαρχία Λεμεσού

• Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς – Κέντρο Α 52: Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν στα 39, εκ των οποίων έλαβαν το ΑΚΕΛ 13 και ο ΔΗΣΥ 7.

• Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κελλακίου – Κέντρο Α 65: Στη Βάσα τα έγκαιρα ψηφοδέλτια ήταν 48. Το ΕΛΑΜ έλαβε 21 ψήφους και το ΑΚΕΛ 7.

Επαρχία Λάρνακας

• Κοινοτικά Κτίρια Κάτω Δρυ – Κέντρο Α 77: Από τα 56 έγκυρα ψηφοδέλτια ο ΔΗΣΥ έλαβε 53,6% με 30 ψήφους συνολικά και ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 17.

Επαρχία Πάφου

• Κοινοτικό Κτήριο Λάσας – Κέντρο Α 64: Στα 52 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβε 18 ψήφους η ΔΗΠΑ και ακολούθησε ο ΔΗΣΥ με 9.

• Κοινοτικό Κτίριο Πάνω Ακουρδάλειας – Κέντρο Α 65: Στα 43 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβε 18 ο ΔΗΣΥ και ακολούθησε το ΑΚΕΛ με 11.

• Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου – Κέντρο Α 66: Σε 39 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβε 12 ο ΔΗΣΥ και από 6 ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ.

• Κοινοτικό Κτήριο Κεδαρών – Κέντρο Α 66: Στα 43 έγκυρα ψηφοδέλτια το Κίνημα Οικολόγων έλαβε 13 ψήφους και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 10.

• Δημοτικό Σχολείο Κινούσας – Κέντρο Α 67: Σε 47 έγκυρα ψηφοδέλτια ο ΔΗΣΥ έλαβε 15 ψήφους και ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 13 και το ΑΚΕΛ με 7.

• Κοινοτικό Κτήριο Μηλιούς – Κέντρο Α 67: Ψήφισαν 56 άτομα με τον ΔΗΣΥ να λαμβάνει 20 ψήφους και να ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 18.

• Κτήριο Ιατρείου Αρχιμανδρίτας – Κέντρο Α 71: Τους 42 έγκυρους ψήφους μοιράστηκαν ο ΔΗΣΥ με 12, το ΕΛΑΜ με 10 και το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 8.

• Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας Κέντρο Α 75: Από τα 57 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβε ο ΔΗΣΥ 20 και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 10.