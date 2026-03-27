Στον απόηχο της αναβολής της διαδικασίας ψήφισης των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, με την πρόθεση να τη συζητήσει στην επόμενη της συνεδρία, η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας ήταν άμεση. Συγκεκριμένα, η Αθηνά Μιχαηλίδου έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της επιτροπής Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας απέστειλε τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο, η οποία του είχε θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την κατάθεσή τους, μετά την ψήφιση του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα εν λόγω κριτήρια ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, της οποίας προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας και διευθυντικά του στελέχη καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Σημειώνεται ότι, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και αυτό ενόψει της συζήτησης και ψήφισης των κριτηρίων από τη Βουλή, διατυπώθηκαν έντονες επιφυλάξεις και προβληματισμοί, κυρίως από κινήσεις της ΠΟΕΔ, όπως η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, με επίκεντρο την στήριξη των σχολικών μονάδων ενόψει της εφαρμογής των νέων διαδικασιών αξιολόγησης.

Μετά από διαβήματα που έγιναν για το θέμα, ο ΔΗΣΥ εισηγήθηκε την αναβολή της ψήφισης των εν λόγω κριτηρίων για μία εβδομάδα, κάτι που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, η Αθηνά Μιχαηλίδου στην επιστολή της προς την επιτροπή Παιδείας επεσήμανε, μεταξύ άλλων:

«Με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος, στην ψηφισθείσα νομοθεσία, ήδη, περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν στην ουσιαστική στήριξη των σχολείων, το ανθρώπινο δυναμικό, νέες θέσεις και μειώσεις διδακτικού χρόνου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και αξιολογήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνονται και υλοποιούνται τα εξής:

>> Δημιουργία 55 νέων θέσεων επιθεωρητών

>> Δημιουργία 540 θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτικού

>> Μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε κάθε νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό και δύο διδακτικών περιόδων σε κάθε μέντορα (σε περίπτωση που ένας μέντορας αναλάβει δύο νεοεισερχόμενους, ο χρόνος του θα μειώνεται κατά τρεις διδακτικές περιόδους)

>> Μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε όλα τα σχολεία όπου υπηρετεί μόνο ένας Βοηθός Διευθυντής Α΄, ο οποίος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα υπεύθυνου τομέα, για ενίσχυση των καθηκόντων του ως παιδαγωγικού συμβούλου

>> Μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε όλα τα σχολεία όπου δεν υπάρχει Βοηθός Διευθυντής Α΄, για να ασκείται ο ρόλος του παιδαγωγικού συμβούλου από Βοηθό Διευθυντή ή άλλο έμπειρο εκπαιδευτικό

>> Μείωση διδακτικών περιόδων σε όλους τους διευθυντές που έχουν διδακτικά καθήκοντα, για την ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

Ταυτόχρονα, η Υπουργός ενημέρωσε τους βουλευτές πως το υπουργείο Παιδείας είναι θετικό στην ικανοποίηση άλλων πάγιων αιτημάτων των εκπαιδευτικών οργανώσεων για δημιουργία θέσεων ή και μείωση ωρών, τα οποία δεν σχετίζονται με το νέο σύστημα αξιολόγησης υποχρεωτικά, κάτι που όπως επισημαίνει, ανέφερε επανειλημμένα στις οργανώσεις.

«Η εξέταση των αιτημάτων αυτών γίνεται στη βάση των θεσμοθετημένων διαδικασιών, περιλαμβανομένης της απαραίτητης διαβούλευσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, με στόχο τη διαμόρφωση συγκροτημένων και εφαρμόσιμων λύσεων. Πάγια αρχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί η διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας, σε συνδυασμό με την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου. Όσον αφορά στα αιτήματα της ΠΟΕΔ για μηδενισμό του διδακτικού χρόνου των Διευθυντών και αύξηση του διοικητικού χρόνου των βοηθών διευθυντών, αυτά ήδη υλοποιούνται. Συγκεκριμένα, με βάση τις μειώσεις που θα εφαρμοστούν, από τη σχολική χρονιά 2026-2027, ποσοστό 40% των Διευθυντών θα διδάσκει 0 έως 5 διδακτικές περιόδους μόνο. Πρόσθετα, θα παραχωρείται μείωση μίας διδακτικής περιόδου για να ασκείται ο ρόλος του παιδαγωγικού συμβούλου από Βοηθό Διευθυντή. Όσον αφορά στο αίτημα για αύξηση των Διευθυντικών Θέσεων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία έχει ήδη αποσταλεί πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, όσον αφορά στο αίτημα για αύξηση των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Α’ Μέσης Εκπαίδευσης, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση σχεδιασμού. Σημειώνεται ότι για όλα τα πιο πάνω είμαστε σε διαβούλευση με το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθείται», σημειώνεται στην επιστολή της κ. Μιχαηλίδου.