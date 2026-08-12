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Καταζητείται ο Ιωάννης Κουτσογιαννάκης, 51 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων, που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11/07/2026 και 22/07/2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στα τηλέφωνα 24-804060 ή 24-804096, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.