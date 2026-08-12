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Ουδείς θα διωχθεί ή θα κατηγορηθεί εάν η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που διενεργείται δεν εμπίπτει στη νομοθεσία, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε σχέση με διαδικτυακή εκστρατεία που διεξάγει για τα νομικά του έξοδα ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ χθες βράδυ, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών δεν κυνηγά κανέναν και δεν επιδιώκει την εξόντωση κανενός».

«Περιήλθε στην αντίληψη της υπηρεσίας ότι διενεργείται εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία εκ πρώτης όψεως κρίθηκε ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί εράνων», αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι «καθηκόντως ζητήθηκε από την Αστυνομία να το διερευνήσει».

«Εάν από τη διερεύνηση προκύψει ότι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας, κανένας δεν πρόκειται να διωχθεί ή να κατηγορηθεί», καταλήγει.

ΚΥΠΕ