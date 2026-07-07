Προειδοποίηση για τους συστημικούς κυβερνοκινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Σύμφωνα με την Προειδοποίηση ESRB/2026/3, τα προηγμένα μοντέλα AI μπορούν, σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, να μεταβάλουν ουσιαστικά το τοπίο των κυβερνοαπειλών, αυξάνοντας την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα πιθανών επιθέσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα των συστημάτων αυτών να διευκολύνουν τον ταχύτερο εντοπισμό ευπαθειών, την ανάπτυξη κακόβουλων εργαλείων και την εκμετάλλευση κενών ασφαλείας. Αυτό, όπως επισημαίνεται, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης οργανισμών και επιχειρήσεων απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

Οι βασικοί κίνδυνοι που επισημαίνει το ΕΣΣΚ

Ταχύτερος εντοπισμός και εκμετάλλευση ψηφιακών ευπαθειών.

Ανάπτυξη πιο σύνθετων και αυτοματοποιημένων κακόβουλων εργαλείων.

Μεγαλύτερη κλίμακα και ταχύτητα εκτέλεσης κυβερνοεπιθέσεων.

Περιορισμός του διαθέσιμου χρόνου αντίδρασης για οργανισμούς και αρχές.

Πιθανές επιπτώσεις στο σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Το ΕΣΣΚ τονίζει ότι οι κίνδυνοι δεν αφορούν μεμονωμένους οργανισμούς, αλλά το ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα, γεγονός που απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση από εποπτικές αρχές, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και βασικούς τεχνολογικούς παρόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τους αναδυόμενους κυβερνοκινδύνους.

Παράλληλα, αναμένει από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητάς τους και την καλύτερη προετοιμασία τους απέναντι σε νέες απειλές.

ΚΥΠΕ