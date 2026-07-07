Έντονη επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τις αντιδράσεις του για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Η Άγκυρα χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων ως «καμπάνια παραπληροφόρησης», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές κατηγορίες είναι «αβάσιμες» και διατυπώθηκαν «με οργανωμένο τρόπο και σε μία πολύ συγκεκριμένη στιγμή».

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι «αυτές οι ενέργειες δεν πείθουν για τις προθέσεις της γενοκτονικής κυβέρνησης του Νετανιάχου».

«Ο Νετανιάχου και οι συνένοχοί του διαστρεβλώνουν συνειδητά κάθε κριτική και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση μέσω μίας συστηματικής προσπάθειας προπαγάνδας.

«Αυτές οι προσπάθειες δεν μπορούν πλέον να πείσουν τη διεθνή κοινότητα, ούτε μπορούν να συγκαλύψουν την γενοκτονική κυβέρνηση της Γάζας, τη στρατηγική της κατοχής και προσάρτησης και τις αποσταθεροποιητικές δράσεις της στην περιοχή» τονίζει στην ανακοίνωσή της η Άγκυρα.

«Δεν θα έπρεπε να τους δοθούν F-35»

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημόσια αντίδραση του Νετανιάχου στην απόκτηση των F-35 από την Τουρκία.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Τουρκία «καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», επέμεινε.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φάνηκε να υποδηλώνει ότι θα συμφωνούσε στην πώληση κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F110 στην Τουρκία και στην επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα «ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ αλλά και από τη στάση της Αμερικής στην περιοχή».

Χαρακτηρίζει την Τουρκία «σπουδαία χώρα», αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κυβερνάται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει το μισό τμήμα της Κύπρου.

cnn.gr