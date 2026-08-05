Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία έπειτα από σύγκρουση αεροσκάφους cargo με άγνωστο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν drone, κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ στην περιοχή βρισκόταν και ουκρανικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο drone φέρεται να εντοπίστηκε πυροκροτητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ανόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

❗️Near a Ukrainian Antonov cargo plane at Leipzig/Halle Airport, a drone carrying explosives was discovered. The airport was temporarily closed, flights were diverted, and police with robots inspected the site. Russian sabotage is suspected. pic.twitter.com/UIpEq9enm2 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 5, 2026

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την Τετάρτη (5/8) το περιστατικό.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά την διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

cnn.gr