Με τον ρυθμό με τον οποίο ξηλώνεται ο θεσμός των διατμηματικών προαγωγών στην κρατική μηχανή, ο αριθμός των θέσεων που εξαιρούνται από τη νέα διαδικασία θα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων και των τμημάτων που θα συμμετέχουν στις διατμηματικές προαγωγές όπως προβλέπονται από τον βασικό νόμο.

Ο θεσμός των διατμηματικών προαγωγών εισήχθη στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας αλλά από το 2023 εφαρμόζεται κουτσουρεμένος, καθώς η μία εξαίρεση από τον νόμο διαδέχεται την άλλη.

Μέσω της διατμηματικής προαγωγής, ένας εργαζόμενος από μία υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία ή άλλο υπουργείο. Μάλιστα, όσοι διεκδικούν θέσεις στην κλίμακα Α13 και άνω περνούν από εξετάσεις, όπως τεστ ικανοτήτων και γραπτές εξετάσεις στα Εξεταστικά Κέντρα, και στη συνέχεια από προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με δύο νέα νομοσχέδια που κατέθεσε στη Βουλή, επιδιώκει να εξαιρεθούν άλλες 13 θέσεις εργασίας από τις διατάξεις του νόμου για τις διατμηματικές προαγωγές.

Οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις προστίθενται στις οκτώ υφιστάμενες εξαιρέσεις θέσεων από τη Βουλή, την Ελεγκτική Υπηρεσία, τη Δικαστική Υπηρεσία, την Εξωτερική Υπηρεσία, καθώς και στις θέσεις προϊστάμενου νοσηλευτικού λειτουργού – Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, προϊστάμενου νοσηλευτικού λειτουργού – Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, προϊστάμενου λειτουργού επισκεπτριών υγείας – Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας και ανώτερου δημόσιου κατήγορου.

Οι νέες εξαιρέσεις

Οι νέες θέσεις που προστίθενται στις εξαιρέσεις είναι πέντε θέσεις με μισθοδοτική κλίμακα Α13(ii) σε φθίνουσες δομές στη Δημόσια Υπηρεσία. Οι θέσεις αυτές είτε μεταφέρθηκαν στη Δημόσια Υπηρεσία και σημειώνονται με διπλό σταυρό στον ετήσιο προϋπολογισμό, μετά το κλείσιμο των οργανισμών στους οποίους ανήκαν, είτε ο ρόλος τους στη Δημόσια Υπηρεσία ολοκληρώθηκε ή διαφοροποιήθηκε.

Πρόκειται για τις εξής θέσεις:

•Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, πρώην ΚΟΤ

•Ανώτερος Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

•Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ

•Ανώτεροι Λειτουργοί Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

•Ανώτερος Λειτουργός Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Οι εξαιρέσεις αφορούν, επίσης, επτά θέσεις του Υπουργείου Υγείας, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Και οι συγκεκριμένες θέσεις χαρακτηρίζονται ως φθίνουσες, λόγω της απόσπασης των κατόχων τους στον ΟΚΥπΥ, μετά τη μεταφορά από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα καθήκοντα των συγκεκριμένων θέσεων.

Πρόκειται για τις εξής θέσεις:

•Ανώτερος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

•Ανώτερος Φυσιοθεραπευτής

•Ανώτερος Ακτινογράφος Ακτινοθεραπείας

•Ανώτερος Ακτινογράφος Ακτινοδιαγνωστικής

•Ανώτερος Διαιτολόγος

•Ανώτεροι Ειδικοί Ψυχολόγοι

•Ανώτερος/η Εργοθεραπευτής/τρια

Προβλέπεται, επίσης, η εξαίρεση των θέσεων ιατρικών λειτουργών, κλίμακας Α13 και Α15, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι οποίες είναι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, από τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα.

Το ίδιο ισχύει για τις θέσεις βοηθών διευθυντών κλινικής ή τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Πώς θα πληρώνονται οι θέσεις

Σύμφωνα με τα νομοσχέδια, η πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων θα γίνεται με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια του νόμου, όπως είναι τα πρόσθετα προσόντα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης, η πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, η αξιολόγηση από τον οικείο προϊστάμενο του τμήματος και τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την ΕΔΥ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαίρεση των συγκεκριμένων θέσεων από τη διαδικασία των εξεταστικών κέντρων προωθείται έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Υγείας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των κατόχων τους.

Οι συγκεκριμένες θέσεις είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό στον προϋπολογισμό του 2026 και καταργούνται σταδιακά με την κένωσή τους, με εξαίρεση δύο θέσεις με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας και τρεις θέσεις με ειδικότητα στην Ιατροδικαστική, για τις οποίες υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης διαθέσιμων υποψηφίων.

Μετά τις νέες εξαιρέσεις θέσεων, αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο ο θεσμός των διατμηματικών προαγωγών.

Πάντως, σε περίπτωση έγκρισης των νομοθετημάτων και εξαίρεσης των επιπρόσθετων θέσεων, αυτές θα παραμείνουν θέσεις προαγωγής και για την πλήρωσή τους θα ισχύουν τα κριτήρια επιλογής βάσει του νόμου περί Αξιολόγησης Υποψηφίων και Προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα.

Συνεπώς, εάν η Βουλή δώσει το πράσινο φως στα νομοσχέδια, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις θέσεων διατμηματικής προαγωγής, οι θέσεις στην κλίμακα Α13 που εξαιρούνται από τις διατμηματικές προαγωγές είναι οι εξής:

Βουλή

•Ανώτεροι Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

•Ανώτεροι Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων

•Ανώτεροι Λειτουργοί Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων

•Ανώτεροι Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

•Ανώτεροι Λειτουργοί Επικοινωνιών

Δικαστική Υπηρεσία

•Ανώτεροι Νομικοί Λειτουργοί

•Ανώτεροι Πρωτοκολλητές

Νομική Υπηρεσία

•Ανώτεροι Δημόσιοι Κατήγοροι

Ελεγκτική Υπηρεσία

•Ανώτεροι Ελεγκτές

•Ανώτεροι Ελεγκτές Τεχνικού Ελέγχου

Υφυπουργείο Τουρισμού

•Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός

Υπουργείο Γεωργίας

•Ανώτερος Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Γεωργίας

•Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ

Υπουργείο Εξωτερικών

•Πληρεξούσιοι Υπουργοί

Υπουργείο Οικονομικών

•Ανώτεροι Λειτουργοί Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

•Ανώτερος Λειτουργός Εκθέσεων Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό

Υπουργείο Υγείας

•Προϊστάμενοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί – Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος

•Προϊστάμενοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί – Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας

•Προϊστάμενος Λειτουργός Επισκεπτριών Υγείας – Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

•Ανώτερος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

•Ανώτερος Φυσιοθεραπευτής

•Ανώτερος Ακτινογράφος Ακτινοθεραπείας

•Ανώτερος Ακτινογράφος Ακτινοδιαγνωστικής

•Ανώτερος Διαιτολόγος

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

•Ανώτεροι Ειδικοί Ψυχολόγοι

•Ανώτερος/η Εργοθεραπευτής/τρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τις συνεχείς εξαιρέσεις που δίνονται, αποδυναμώνεται ο θεσμός των διατμηματικών προαγωγών.