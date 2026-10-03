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Το ράλι με τις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται στην εγχώρια αγορά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κατά τις τελευταίες 60 ημέρες, από τις αρχές Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, καταγράφεται σημαντική επιβάρυνση στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, φτάνοντας τα 30,4 σεντ/ λίτρο, με τη μέση παγκύπρια τιμή να διαμορφώνεται πλέον στα €2,025/ λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε αύξηση 26,3 σεντ/ λίτρο, διαμορφώνοντας τη μέση τιμή στα €1,658/ λίτρο.

Παράλληλα, η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. παρουσίασε αύξηση 16,9 σεντ/ λίτρο, με τη μέση τιμή να ανέρχεται στα €1,740/ λίτρο.

Οι μέσες, φθηνότερες και ακριβότερες τιμές που καταγράφηκαν παγκύπρια διαμορφώνονται ως εξής. Η τιμή της αμόλυβδης 95 κυμαίνεται από €1,659 – €1,825/ λίτρο του πετρελαίου κίνησης €1,935 – €2,128/ λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης €1,529 – €1,774/ λίτρο.

Η ανάλυση των Διεθνών Τιμών Platts έως 30/09/2026 δείχνει μια σχετική σταθεροποίηση τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι τιμές παραμένουν καθηλωμένες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κατά τη σύγκριση των διεθνών τιμών από τον Φεβρουάριο έως την περίοδο Μάρτιος – Σεπτέμβριος 2026, οι συνολικές αυξήσεις στις διεθνείς αγορές ήταν ραγδαίες: Πετρέλαιο κίνησης: 103,86%, Πετρέλαιο θέρμανσης: 103,21%, Αμόλυβδη βενζίνη 95: 78,08% και Αργό πετρέλαιο (Brent): 52,36%.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα τιμών πριν από τις 27 Φεβρουαρίου 2026, οι συνολικές αυξήσεις στη λιανική αγορά φτάνουν τα 42,6 σεντ/ λίτρο στην αμόλυβδη 95, τα 61,5 σεντ/λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τα 70,9 σεντ/ λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε περίπτωση δε πλήρους επαναφοράς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (8,33 σεντ/ λίτρο), η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 εκτιμάται ότι θα άγγιζε τα €1,823/ λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα €2,108/ λίτρο.