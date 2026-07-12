Με μία σημαντική διεθνή διάκριση ολοκληρώνει την παρουσία της στο 60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι η Κύπρια σκηνοθέτρια Τώνια Μισιαλή, καθώς η νέα της ταινία The Lion at My Back τιμήθηκε με το Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής (Ecumenical Jury Award), διάκριση που απονέμεται σε έργα με έντονο ανθρωπιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Το βραβείο απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή που εκπροσωπεί χριστιανικές κινηματογραφικές οργανώσεις και επιβραβεύει ταινίες οι οποίες ξεχωρίζουν για τον ανθρωπισμό τους, την ηθική τους διάσταση και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η επιλογή της ταινίας της Μισιαλή έρχεται να αναγνωρίσει μια ιστορία που εστιάζει στη συνάντηση δύο γυναικών – μιας νεαρής αιτούσας άσυλο από τη Σενεγάλη και μιας Κύπριας που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της – οι οποίες δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό αλληλεγγύης και ελπίδας.

Το The Lion at My Back έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, διεκδικώντας την Κρυστάλλινη Σφαίρα, ενώ αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου, Γαλλίας, Λουξεμβούργου και Σερβίας.

Η βράβευση συνιστά μία ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Τώνια Μισιαλή και για τον κυπριακό κινηματογράφο, σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τα βραβεία του 60ού Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι

Το Μεγάλο Βραβείο- Κρυστάλλινη Σφαίρα, η κορυφαία διάκριση του 60ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, απονεμήθηκε στην ταινία «Fruit Gathering» του Αούνγκ Φιόε (Μιανμάρ/Τσεχία/Γαλλία).

Ο Αούνγκ Φιόε με το βραβείο του.

Παράλληλα, το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (Special Jury Prize) απέσπασε η ταινία «Better Go Mad in the Wild» του Μίρο Ρέμπο, ενώ απονεμήθηκαν επίσης τα βραβεία σκηνοθεσίας και ερμηνείας στους δημιουργούς και ηθοποιούς που ξεχώρισαν στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Στα μη θεσμοθετημένα βραβεία, η ταινία της Κύπριας σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή «The Lion at My Back» απέσπασε το Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής (Ecumenical Jury Award), μία διάκριση που απονέμεται σε έργα με έντονο ανθρωπιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Βραβείο σκηνοθεσίας και FIPRESCI έλαβε ο Ευθύμης Kosemund-Σανίδης για το «Ενας Ολόκληρος Ανθρωπος Σχεδόν» στο Διαγωνιστικό Τμήμα Proxima όπου και έκανε την πρεμιέρα του.

Τα βραβεία

Κρυστάλλινη Σφαίρα (Μεγάλο Βραβείο): Fruit Gathering του Αούνγκ Φιόε (Μιανμάρ – Τσεχία – Γαλλία)

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: The Guest του Μαντς Μένγκελ (Δανία)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Μαντς Μένγκελ για το The Guest

Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου: Γκασάν Σάαντ για το Pipes

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου: Άννα Σιντς για το A Happy Family

Διαγωνιστικό τμήμα Proxima

Μεγάλο Βραβείο Proxima: Lover, Not a Fighter της Μαρτίνα Μπούχελοβα

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Incinerator

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ευθύμης Κοσεμούνδης-Σανίδης για το A Whole Person Almost

Ειδική Μνεία: 33 Steps

Βραβείο Κοινού Právo: Bára – Diary of a Rockstar της Χελένα Τρεστίκοβα

Μη θεσμοθετημένα βραβεία

Βραβείο της Οικουμενικής Επιτροπής (Ecumenical Jury Award): The Lion at My Back της Τώνιας Μισιαλή (Κύπρος)

Βραβείο FIPRESCI (Διαγωνιστικό Crystal Globe): The Guest

Βραβείο FIPRESCI (Proxima): A Whole Person Almost

Τιμητικές διακρίσεις

Κρυστάλλινη Σφαίρα για τη συνολική προσφορά στον παγκόσμιο κινηματογράφο:

Ζιλιέτ Μπινός

Ντάστιν Χόφμαν

Περιχαρής η Ζιλιέτ Μπινός με το βραβείο της.

Βραβείο του Προέδρου του Φεστιβάλ