Η διεθνής διάκριση της Ioannides Demetriou από το International Financial Law Review έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική παρουσία ευρύτερα της κυπριακής δικηγορίας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Η ανάδειξη της εταιρείας ως National Firm of the Year για την Κύπρο, αλλά και της Χριστίνας Ιωαννίδου ως Cyprus Lawyer of the Year, αποτελεί σημαντική αναγνώριση για έναν δικηγορικό οίκο που, από την ίδρυσή του το 2007, επένδυσε στη γνώση, την επαγγελματική συνέπεια και την ομαδική δουλειά.

Μιλώντας με αυτή την ευκαιρία στον Φιλελεύθερο, η Χριστίνα Ιωαννίδου και ο Πάμπος Ιωαννίδης αναφέρονται στη σημασία της βράβευσης, τις προκλήσεις που διαμορφώνουν την αγορά των νομικών υπηρεσιών και τη διαδρομή που οδήγησε την εταιρεία στη διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, αναδεικνύουν τον ρόλο της συνεχούς εκπαίδευσης, της υπεύθυνης εργασίας και των διεθνών συνεργασιών στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κύπρου ως νομικού και επιχειρηματικού κέντρου.

Χριστίνα Ιωαννίδου: Η διάκριση είναι αναγνώριση της δουλειάς

– Η διάκριση ως Cyprus Lawyer of the Year από το International Financial Law Review αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αναγνωρίσεις στον χώρο. Τι σημαίνει προσωπικά για εσάς αυτή η βράβευση και ποιο μήνυμα θεωρείτε ότι στέλνει για τη νομική κοινότητα της Κύπρου;

Η βράβευση αυτή είναι πραγματικά τιμητική για μένα, ιδιαίτερα εφόσον πρώτη φορά απονέμεται το βραβείο στην κυπριακή αγορά, ενώ ο θεσμός των International Financial Law Review (IFLR) awards, ο οποίος είναι κορυφαίος διεθνής οργανισμός της νομικής αγοράς, θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί επιτυχώς ανά το παγκόσμιο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η διάκριση αυτή είναι αναγνώριση της δουλειάς, της καινοτομίας σε διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και της εμπιστοσύνης της αγοράς. Το μήνυμα δεν είναι προσωπικό, η διάκριση πιστεύω προσδίδει κύρος και αναδεικνύει την κυπριακή αγορά γενικότερα, εφόσον αναγνωρίζεται η ύπαρξη σταθερού θεσμικού πλαισίου και η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σε επίπεδα αντίστοιχα με διεθνώς αναγνωρισμένες αγορές, καταλύτες για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και διεθνών επενδύσεων.

– Είστε επικεφαλής του τμήματος εταιρικού δικαίου και έχετε διαχειριστεί σύνθετες υποθέσεις στους τομείς των συγχωνεύσεων και εξαγορών, της χρηματοδότησης και των αναδιαρθρώσεων. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που βλέπετε να διαμορφώνουν την αγορά τα επόμενα χρόνια;

Πιστεύω ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και η ενοποίηση (consolidation) των αγορών σε διάφορα επίπεδα και τομείς θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, ως θέμα επιχειρηματικής στρατηγικής, με σκοπό μεταξύ άλλων την απόκτηση κλίμακας και τεχνολογικής εξειδίκευσης, τα οποία καθίστανται πλέον απαραίτητα για την αντιμετώπιση του ολοένα και πιο περίπλοκου κανονιστικού, νομικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα μια μικρή αγορά όπως είναι η κυπριακή αντιμετωπίζει προκλήσεις που αφορούν στην ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας, και της συμμόρφωσης με τους κανόνες ελέγχου ξένων επενδύσεων.

– Η επιτυχία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ioannides Demetriou αναδείχθηκε και National Firm of the Year. Πόσο σημαντική είναι η ομαδική δουλειά πίσω από τέτοιες διακρίσεις και τι πιστεύετε ότι κάνει τη διαφορά για την εταιρεία σας;

Η διαχείριση σύνθετων και σοβαρών νομικών υποθέσεων συνεπάγεται υπερεντατική απασχόληση, εντοπισμό και ανάλυση πολλαπλών και διαφορετικών νομικών θεμάτων, διαχείριση κρίσεων, διαπραγματεύσεις, δημιουργική σκέψη για επίλυση προβλημάτων, και πολλές φορές εξοντωτικά ωράρια – όλα αυτά καθίστανται δυνατά και σίγουρα πιο αποτελεσματικά και υπεύθυνα διαχειρίσιμα μέσω της κατάλληλης ομαδικής δουλειάς. Η ομαδική δουλειά δεν είναι απλά σημαντική, αλλά απαραίτητη. Στην ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ είμαστε τυχεροί και ευγνώμονες για τις ομάδες των δικηγόρων και συνεργατών μας, οι οποίες απαρτίζονται από επίλεκτους, έντιμους και αξιόλογους επαγγελματίες, με τους οποίους προσδοκούμε και προωθούμε επαγγελματική συμπόρευση και μακροχρόνια συνεργασία.

– Έχετε φοιτήσει στο Imperial College London, στο Harvard University και στο University of Oxford, τρία από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως. Πώς διαμόρφωσαν αυτές οι εμπειρίες τη σκέψη και τη φιλοσοφία σας ως νομικός και ως ηγετικό στέλεχος;

Παρόλο που στα πρώτα δύο σπούδασα μαθηματικά και στατιστική, εν τούτοις ακόμα και αν γνώριζα την τελική επαγγελματική μου κατάληξη νομίζω θα τα επέλεγα και πάλι όλα από την αρχή! Η φοίτηση στα πιο πάνω πανεπιστήμια δεν αφορούσε μόνο την απόκτηση πτυχίων, αλλά αποτέλεσε για μένα μοναδική εμπειρία ζωής, ένα συνδυασμό εντατικής προετοιμασίας, ακαδημαϊκής αριστείας και προσωπικής ανάπτυξης, κάθε φορά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η συνεχής μάθηση και εκπαίδευση – εντός και εκτός πανεπιστημίων – προκαλώντας όρια και υπερβαίνοντας «ζώνες άνεσης», μας βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στη διαχείριση της αβεβαιότητας και στην ενσυναίσθηση, χαρακτηριστικά τα οποία θεωρώ απαραίτητα όχι μόνο για νομικούς και ηγετικά στελέχη, αλλά για κάθε άνθρωπο.

Πάμπος Ιωαννίδης: Τα θεμέλια του οίκου που έφεραν την διάκριση

– Η διάκριση της εταιρείας από το IFLR έρχεται μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες πορείας. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε τη Ioannides Demetriou σε αυτή τη διεθνή αναγνώριση;

Η κατάλληλη, ψηλή ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση, η συνεχής επιδίωξη για υπεύθυνη και άρτια προσφορά υπηρεσιών από τα μέλη του οίκου μας είναι θεμέλιο, πηγή και βάση της επιτυχούς ανάπτυξης των εργασιών στον τομέα μας. Αυτή είναι μια συνεχής και ασταμάτητη επιδίωξη και πορεία.

– Η Ioannides Demetriou έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή και ποια ήταν τα σημαντικότερα ορόσημα στην εξέλιξη του γραφείου;

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2007, με κοινή απόφαση από εμένα και τον συνιδρυτή και άλλων συνεργατών μας. Είμασταν πεπεισμένοι ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα καλά συγκροτημένο οίκο που να προσφέρει άρτιες υπηρεσίες σε φιλόδοξα επίπεδα. Με δεδομένη την\ μέχρι τότε επαγγελματική πορεία των ιδρυτών και με τη βοήθεια καλών συνεργατών ξεκινήσαμε δυναμικά. Οι εργασίες του νέους μας οίκου άρχισαν ως να συνέχιζαν να είναι ένα ήδη οργανωμένο και πεπειραμένο συγκρότημα. Γνωρίζαμε τι θέλαμε από την αρχή. Γνωρίζαμε ότι οι πελάτες εκτιμούν, αξιολογούν και επιζητούν συνεργασία με επαγγελματίες που προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες και, πιστεύω, αυτό το είχαμε και ολόψυχα το δώσαμε από την αρχή, επιδιώξαμε το καλύτερο και ειδικά την εμπέδωση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης εργασίας που ανέμεναν οι πελάτες και συνεργάτες μας.

– Ποιες είναι οι επόμενες φιλοδοξίες της Ioannides Demetriou; Μετά από αυτή τη διεθνή διάκριση, ποιοι είναι οι νέοι στόχοι που θέτετε τόσο για την εταιρεία όσο και για την παρουσία της κυπριακής δικηγορίας στο εξωτερικό;

Αντιλαμβάνομαι τις φιλοδοξίες στον τομέα μας ως την θέληση και αποφασιστικότητα για συνεχή πολλή εργασία που ικανοποιεί την αποτελεσματικότητα που αναμένεται από εμάς. Αυτό εξυπακούει, προϋποθέτει συνεχή παρακολούθηση και αφομοίωση των εξελίξεων στον τομέα του δικαίου και των λειτουργιών του στη δικηγορία, το συνεχές διάβασμα και επιμόρφωση, τη συμμετοχή σε δράσεις, εντός και εκτός χώρας που μελετούν, αξιολογούν και προτείνουν νέες μεθόδους, καταρτίσεις και εμπειρίες και την ορθή αντίληψη και ικανοποίηση των προσδοκιών που αναμένονται από εμάς.

Ο οίκος μας έχει ήδη ευρείες και καλά καθιερωμένες συνεργασίες με πλείστους οίκους αναγνωρισμένου κύρους του εξωτερικού. Οι πολύμορφες συνεργασίες μας με αυτούς, με σημαντική πτυχή την ανάθεση από μέρους τους εργασιών που σχετίζονται με τη δικαιοδοσία της χώρας μας και από μέρους μας με τη δική τους, είναι καθημερινή και πράγματι εκτενής. Ο οίκος μας έχει ήδη φυσική παρουσία στην Ελλάδα, σε παρεμφερή κύκλο δραστηριοποίησης μέσω των εργασιών εξηρτημένης μας εταιρείας, που αναπτύσσεται με γρήγορη μορφή. Η συνεργασία μας σε διεθνές επίπεδο συνεχώς διευρύνεται και σίγουρα θα πρέπει να προωθείται συνεχώς. Με ευχαρίστηση βλέπω ότι οι νέοι συνεργάτες και διάδοχοι των ιδρυτών του οίκου μας έχουν φιλότιμες φιλοδοξίες για ανάπτυξη και διεύρυνση της υπεύθυνης και αποτελεσματικής δράσης στον τομέα της ενασχόλησης μας.