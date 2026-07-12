Η τρέχουσα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό επιβεβαιώνει ότι το εθνικό μας ζήτημα παραμένει προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα. Η συνέχιση της εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσπάθεια για επαναδραστηριοποίηση της διαδικασίας και οι αναφορές στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Αυτό τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα στην Πάφο στο εθνικό μνημόσυνο για τους πεσόντες υπέρ της Δημοκρατίας κατά το προδοτικό πραξικόπημα του 1974. Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επεσήμανε ότι όπως έχει διακηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κύριο μέλημά μας είναι να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια λύση που θα οδηγεί σε ένα κράτος ανεξάρτητο και πραγματικά κυρίαρχο, απαλλαγμένο από αναχρονιστικές εγγυήσεις και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε μια συνολική λύση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε.

Η Κύπρος είναι σήμερα πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας, τόνισε ο Εκπρόσωπος. Και σήμερα, μέσα από μια εξωτερική πολιτική με κατεύθυνση, μέσα από τη στρατηγική σχέση με τους εταίρους μας, μέσα από τις περιφερειακές συνεργασίες, μέσα από την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα, μέσα από την ενισχυμένη διεθνή παρουσία και δράση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο αγώνας μας αποκτά περισσότερα στηρίγματα, περισσότερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη διπλωματική ισχύ, είπε.

Χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική, επεσήμανε ο κ. Λετυμπιώτης, ώστε απέναντι στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας να οικοδομούμε ένα ισχυρό πλέγμα συμμαχιών, χωρίς ποτέ να ακυρώνουμε μέσα από αμφιλεγόμενες επιλογές τη θέση και τον ρόλο μας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η Κύπρος του 2026 δεν είναι η Κύπρος που το 1974 βρέθηκε πληγωμένη, προδομένη και μόνη. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται όρθια. Συμμετέχει στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Αναβαθμίζει τη διεθνή της θέση, τόνισε.

Αναφερόμενος στην αντίσταση κατά το προδοτικό πραξικόπημα, ο Κωνσταντίνος Λεπτυμπιώτης ανέφερε ότι το πραξικόπημα δεν ήταν ένα στιγμιαίο λάθος της Ιστορίας. Ήταν έγκλημα κατά της δημοκρατίας και κατά της πατρίδας. Ήταν η κορύφωση μιας πορείας διχασμού, τύφλωσης, μισαλλοδοξίας και πολιτικής παράκρουσης, τόνισε.