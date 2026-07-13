Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ο αριθμός των ανθρώπων που πιθανόν έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία εξαιτίας συνθηκών που σχετίζονται με τον καύσωνα κατά τη διάρκεια Μαΐου και Ιουνίου, ενδέχεται να ξεπερνά τους 2.700.

Ο αριθμός αυτός, που προέρχεται από ομάδα του Imperial College London, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, βασίζεται στα γνωστά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους της ακραίας ζέστης.

Οι περισσότεροι θάνατοι έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, αναφέρουν οι ειδικοί. Ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 37,7 °C στο Λίνγκγουντ του Νόρφολκ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35,6 °C που είχε καταγραφεί το 1957.

Εκείνες τις ημέρες οι Αρχές είχαν εκδώσει μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση καύσωνα για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ακόμη και για τους υγιείς ανθρώπους, αναφέρει το BBC.

Αλλά και οι θερμοκρασίες του Μαΐου ανήλθαν σε επίπεδα-ρεκόρ για το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας τους 35,1 °C στο Κιου Γκάρντενς στις 26 Μαΐου, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ των 32,8 °C, το οποίο είχε καταγραφεί το 1922 και είχε ισοφαριστεί το 1944.

Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία θανάτων από προηγούμενα έτη για να μοντελοποιήσει ή να εκτιμήσει πόσοι θάνατοι θα μπορούσαν να έχουν σημειωθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Βασίζεται σε υποθέσεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι επηρεάστηκαν από τη ζέστη, οπότε τα ευρήματα ενδέχεται να μην επαληθευτούν.

Οι ειδικοί πίστευαν ότι το 2025 θα ήταν μια πολύ κακή χρονιά όσον αφορά τους θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, αλλά ο αριθμός των θανάτων αποδείχθηκε πολύ χαμηλότερος από τον αναμενόμενο – περίπου ο μισός από τους 3.039 που είχαν προβλεφθεί.

protothema.gr