Στους 41 βαθμούς θα ανέλθει σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 14:00 έως τις 16:30.

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα βόρεια, στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.