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Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στη Γερμανία, μετά τον εντοπισμό drones πάνω από στρατιωτική βάση στρατηγικής σημασίας, στην οποία φυλάσσονται συστήματα Patriot και ανταλλακτικά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τα drones εθεάθησαν πάνω από εγκατάσταση της «Bundeswehr» στα δυτικά της χώρας, η οποία είναι γνωστή, γιατί στεγάζει μια μεγάλη υπόγεια αποθήκη, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης του γερμανικού στρατού.

Το κέντρο ασφαλείας της στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μέχερνιχ εντόπισε δύο drone και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο και άρχισε την έρευνα, σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπάλληλοι μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας φέρεται να παρατήρησαν συνολικά έξι υπερπτήσεις στο Μέχερνιχ τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8).

Υπόγεια αποθήκη 30.000 τετραγωνικών μέτρων – Έκταση ίση με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου

Πρόκειται για μια εγκατάσταση της Bundeswehr, όπου φυλάσσονται εξοπλισμοί και ανταλλακτικά σε μια υπόγεια αποθήκη βάθους 130 μέτρων, σε έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχη με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Ο χώρος αυτός στεγάζει επίσης εξαρτήματα του αμερικανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και κρουζ, καθώς και αεροσκαφών.

Το τελευταίο αυτό περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό ενός drone που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο για τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Λίγο μετά το περιστατικό, ένα δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο φέρεται να προσέκρουσε σε ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της γερμανικής εταιρίας DHL, σε έναν ελιγμό εκτροπής γύρω από το αεροδρόμιο.

cnn.gr