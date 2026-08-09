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Όταν τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι ανέμεναν με αγωνία να μάθουν τι θα περιλάμβαναν οι αποσκευές του. Με την αποχώρηση του από το νησί, οι ανακοινώσεις στις οποίες προέβη από το παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας ερμηνεύτηκαν με διάφορους τρόπους. Αυτό προκύπτει και από τις διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την «εργασία για το σπίτι» που άφησε ο Αντόνιο Γκουτέρες στα δύο μέρη στη Λευκωσία.

Ανακούφιση για την προσήλωση Γκουτέρες

Στις ελεύθερες περιοχές επικρατεί σαφώς μια ανακούφιση, αφού ο ΓΓ κινήθηκε στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν έθεσε σε κανένα σημείο τις περιβόητες νέες ιδέες που είχαν διαρρεύσει στον Τύπο, για ένα νέο σχέδιο λύσης «έξω από το κουτί».

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν ήθελαν την Μαρία Άνχελα Ολγκίν να προκρίνει ένα είδος λύσης από την οποία θα προέκυπτε ένα κράτος με τέτοια μορφή διακυβέρνησης που οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούσαν να την αποκαλούν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία. Οι ιδέες αυτές αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία και μεγάλη ανησυχία, παρά το γεγονός ότι η Κολομβιανή διπλωμάτης είχε δημοσίως διαψεύσει συναφή δημοσιεύματα.

Οι ερμηνείες των δύο πλευρών

Πλέον, η ελληνοκυπριακή πλευρά, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, διαβάζει τις κινήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες σε απόλυτη ταύτιση με τις δικές της θέσεις. Η αναφορά του ΓΓ σε επαρκή προετοιμασία επί της ουσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, ήταν εκείνη στην οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης πάτησε από την πρώτη στιγμή, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίηση του και δείχνοντας τον δρόμο για τη συνέχεια. Ακολούθησε ο ορισμός από τα Ηνωμένα Έθνη ειδικού για την καταγραφή των συγκλίσεων, κίνηση η οποία επιβεβαίωσε πως πράγματι αυτό είναι το καθοριστικό βήμα για να υπάρξει συνέχεια και προοπτική επιτυχίας.

Από την άλλη, η τουρκοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο τις ανακοινώσεις Γκουτέρες και να τις μεταφράσει ως επιβεβαίωση των δικών της θέσεων για μια διαδικασία που αυτή τη φορά θα είναι διαφορετική και θα έχει προκαθοριστεί ότι σε περίπτωση αποτυχίας δεν θα υπάρξει επιστροφή στο σημερινό στάτους κβο. Η επιχειρηματολογία των Τουρκοκυπρίων εδράζεται στην αναφορά του ΓΓ σε σύγκληση νέας διάσκεψης 5+1 έπειτα από «επαρκή προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία». Έχοντας αυτό ως βάση, η τουρκοκυπριακή ηγεσία υποστηρίζει πως η συμφωνία για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) έχει τεθεί από τον ΓΓ ως προϋπόθεση για την σύγκλιση της νέας διευρυμένης διάσκεψης.

Είναι τα ΜΟΕ προϋπόθεση;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που με απόλυτη ακρίβεια μπορεί να το απαντήσει μόνο ο ΓΓ και ο στενός επαγγελματικός του περίγυρος. Το γεγονός όμως ότι φεύγοντας από την Κύπρο, ο Αντόνιο Γουστέρες άφησε αυτό το ερώτημα να αιωρείται και τα μέρη είναι σε θέση να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες, δεν μπορεί να θεωρείται τυχαίο.

Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα εποικοδομητικής ασάφειας, μιας τακτικής που στη διπλωματία χρησιμοποιείται ως τεχνική για να γίνουν βήματα ουσίας προς τα εμπρός, χωρίς η προσπάθεια να κολλά σε επιμέρους λεπτομέρειες και ζητήματα που δεν θα έχουν σημασία αν ο μεγάλος στόχος επιτευχθεί.

Ο ΓΓ σαφώς και θα επιθυμούσε να δει τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε ορισμένα ΜΟΕ, ως ένδειξη καλής θέλησης για αμοιβαίους συμβιβασμούς. Παρακολουθώντας όμως τη δυστοκία των προηγούμενων μηνών, είναι πιθανό να έχει αποφασίσει να παρακάμψει το συγκεκριμένο σημείο, σε μια ύστατη προσπάθεια να παραδώσει τον φάκελο του Κυπριακού στον διάδοχο του σε σημείο παρόμοιο με αυτό που το παρέλαβε ο ίδιος από τον προκάτοχο του, Μπαν Κι-μουν.

Το πιο πάνω συμπέρασμα προκύπτει και από τις δηλώσεις του πρώην διαπραγματευτή και επί σειρά ετών μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας, Τουμάζου Τσιελεπή, ο οποίος πιστεύει πως η τοποθέτηση του ΓΓ επί του συγκεκριμένου είναι σαφής. Στις δικές του δηλώσεις, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, καθιστά ξεκάθαρο ότι τα ΜΟΕ δεν είναι προϋπόθεση για τη σύγκλιση της νέας διάσκεψης 5+1. Από την πλευρά του ο τέως διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς, Οζντίλ Ναμί, βρίσκεται πιο κοντά στην επίσημη θέση της ηγεσίας της κοινότητας του και επισημαίνει πως ο ΓΓ αναμένει πρόοδο ανάμεσα σε άλλα και στα ΜΟΕ, πριν συγκαλέσει τη νέα διευρυμένη διάσκεψη. Φαίνεται, κατ’ επέκταση, ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται ως προϋπόθεση.

Ραντεβού τέλος Αυγούστου

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν έχουν πλέον καθορισμένο ραντεβού για τις 26 Αυγούστου. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Προεδρία, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την επίσκεψη του ΓΓ, για την κατάλληλη προεργασία για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης. Στόχος, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί.

Το περιεχόμενο της συζήτησης που θα γίνει τέλη Αυγούστου δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί. Ωστόσο, δεδομένης της εκτίμησης από πλευράς Κυβέρνησης ότι η διαδικασία καταγραφής των συγκλίσεων δεν θα είναι χρονοβόρα -αφού θα πρόκειται για επικαιροποίηση- δεν αποκλείεται μέχρι τότε να έχουν ετοιμαστεί και το ζήτημα να τεθεί στο τραπέζι για ανταλλαγή απόψεων.

Κυβέρνηση: Με επαναβεβαίωση συγκλίσεων επαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, δηλώνει στον «Φ» ότι η επόμενη μέρα της σημαντικής επίσκεψης του ΓΓ στην Κύπρο βρίσκει τη δική μας πλευρά έτοιμη για το επόμενο βήμα, δηλαδή την άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, μετά από κατάλληλη προεργασία. Επισημαίνει πως από τις ανακοινώσεις του κ. Γκουτέρες η ελληνοκυπριακή πλευρά κρατά την επιβεβαίωση του προσωπικού του ενδιαφέροντος για πρόοδο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για συνολική λύση του Κυπριακού.

Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Η Κυβέρνηση σημειώνει επίσης με ικανοποίηση την ρητή αναφορά του σε παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, και στις επιτευχθείσες συγκλίσεις, γεγονός που ορίζει με σαφήνεια το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η νέα αυτή προσπάθεια. Σημαντικό κρίνεται επίσης το γεγονός ότι εξασφάλισε τη συγκατάθεση όλων των μερών για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης, περιλαμβανομένων των εγγυητριών δυνάμεων.

Ο κ. Αντωνίου προσθέτει ότι, στη βάση των πιο πάνω, τα Ηνωμένα Έθνη θα αρχίσουν την αποτύπωση, ή καλύτερα την επικαιροποίηση των συγκλήσεων που αφορούν όλες τις πτυχές του Κυπριακού περιλαμβανομένων και όσων συζητήθηκαν μέχρι και την τελευταία ημέρα της προηγούμενης προσπάθειας στο Κραν Μοντανά το 2017, με σκοπό να καταρτιστεί ένα πλαίσιο που θα αποτελέσει τη βάση για επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση. Εξηγεί επιπρόσθετα ότι το έγγραφο με τις συγκλίσεις για τις εσωτερικές πτυχές θα δοθεί στις δύο πλευρές στην Κύπρο, ενώ το έγγραφο με τις συγκλίσεις για τις εξωτερικές πτυχές θα δοθεί και στις εγγυήτριες δυνάμεις. «Τα μέρη θα υποβάλουν σχόλια επί των εγγράφων και αφού επαναβεβαιωθούν οι συγκλίσεις, τότε ουσιαστικά θα ανοίξει ο δρόμος για τη διευρυμένη διάσκεψη, όπου θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών», σημειώνει.

Η εκτίμηση της Κυβέρνησης είναι πως η διαδικασία αυτή δεν θα είναι χρονοβόρα, γιατί η επικαιροποίηση θα γίνει επί ήδη καταγεγραμμένων θέσεων που βρίσκονται σε έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και σε καταγραφές που προέκυψαν από τις συνομιλίες των προηγούμενων ετών.

Επιπλέον, ο κ. Αντωνίου επισημαίνει ότι ταυτόχρονα με την καταγραφή των συγκλίσεων και το ξεκαθάρισμα της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, τα Ηνωμένα Εθνη θα επιδιώξουν να υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία δεν τίθενται ως προαπαιτούμενο για τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης.

Στόχος της πλευράς μας δεν είναι να αμφισβητηθούν οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, υπογραμμίζει ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να απαντήσει για τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι πως σίγουρα δεν μπορεί να αναμένει κάποιος ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν στη βάση μιας προσέγγισης που περιλαμβάνει επαναβεβαίωση εκείνων που αναμένει η Τουρκοκυπριακή πλευρά ως παραχωρήσεις, αλλά δεν περιλαμβάνει εκείνα που αναμένει η ελληνοκυπριακή πλευρά, κυρίως από την Τουρκία.

Οζντίλ Ναμί: Το κομμάτι που λείπει από τις συνομιλίες

Τέως διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς

Ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία στο Κυπριακό ενδέχεται να είναι εξίσου σημαντικός με την ίδια την ουσία των συνομιλιών, υποστηρίζει ο τέως διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς, Οζντίλ Ναμί, θέτοντας στο επίκεντρο τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Σε δηλώσεις του στον «Φ» αναφέρει πως εδώ και χρόνια η συζήτηση για το Κυπριακό επικεντρώνεται στον προορισμό. «Ίσως ήρθε η ώρα να δοθεί η ίδια προσοχή και στον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν», αναφέρει, σημειώνοντας ότι «το μέλλον των συνομιλιών για το Κυπριακό ενδέχεται να εξαρτάται λιγότερο από το τι διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές και περισσότερο από το πώς το διαπραγματεύονται».

Σύμφωνα με τον Οζντίλ Ναμί, αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που άφησε πίσω του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Όπως αναφέρει, πριν από τη σύγκληση ακόμη μίας συνάντησης σε σχήμα 5+1, ο Γενικός Γραμματέας αναμένει από τα μέρη να επιδείξουν απτή πρόοδο σε τρεις τομείς, ενώ, όπως επισημαίνει, εκείνο που παραμένει λιγότερο σαφές, είναι κατά πόσο αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν ρεαλιστικά να εκπληρωθούν υπό τις σημερινές συνθήκες».

Όπως σημειώνει, ο Γενικός Γραμματέας αναμένει πρόοδο στη μεθοδολογία των μελλοντικών διαπραγματεύσεων επί των ουσιαστικών ζητημάτων, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στην ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Ο τέως διαπραγματευτής των Τουρκοκυπρίων υποστηρίζει ότι τα τρία αυτά στοιχεία είναι στενά συνδεδεμένα. «Χωρίς να συμφωνηθεί πρώτα μια μεθοδολογία ικανή να επιτρέψει στις δύο πλευρές να διανύσουν το “τελευταίο μίλι”, όπως το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας, υπάρχουν ελάχιστες ρεαλιστικές προοπτικές για ουσιαστική πρόοδο επί της ουσίας», αναφέρει.

Παραπέμποντας στην εμπειρία του Κραν Μοντανά, ο Οζντίλ Ναμί υποστηρίζει ότι το ζήτημα της μεθοδολογίας δεν αποτελεί απλώς θεωρητική συζήτηση. «Αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό επιχείρημα. Είναι το βασικότερο δίδαγμα του Κραν Μοντανά. Η διαδικασία εκεί απολάμβανε την πλήρη στήριξη των τριών εγγυητριών δυνάμεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαπραγματεύσεις ανήκαν στους Κυπρίους και διεξάγονταν υπό κυπριακή καθοδήγηση, ενώ είχαν ήδη επιτευχθεί σημαντικές συγκλίσεις. Παρά τις ευνοϊκές αυτές συνθήκες, όμως, η διάσκεψη απέτυχε. Η εμπειρία αυτή κατέδειξε ότι η απλή αναδημιουργία των συνθηκών που υπήρχαν στο Κραν Μοντανά δεν είναι πλέον αρκετή», σημειώνει.

Αναφερόμενος στην πολιτική της Τουρκίας για λύση δύο κρατών, επισημαίνει ότι «πολλοί υποστηρίζουν ότι, εάν η Τουρκία εγκατέλειπε τη σημερινή πολιτική της υπέρ των δύο κρατών, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν απλώς να επαναρχίσουν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν».

«Δεν υπάρχει ασφαλώς αμφιβολία ότι οι θέσεις που υιοθετούν τα μέρη έχουν σημασία. Η εμπειρία, ωστόσο, δείχνει ότι δεν αποτυπώνουν ολόκληρη την εικόνα. Ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες οι διακηρυγμένοι στόχοι των πλευρών φαίνονταν πολύ πιο κοντά από ό,τι είναι σήμερα, η επίτευξη συμφωνίας παρέμενε ανέφικτη. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πολιτικές θέσεις από μόνες τους δεν εξηγούν πλήρως τις επανειλημμένες αποτυχίες. Αντίστοιχη προσοχή πρέπει να δοθεί και στον σχεδιασμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας», προσθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οζντίλ Ναμί παραπέμπει στην πρόταση τεσσάρων σημείων που κατέθεσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να θέσει στο τραπέζι ακριβώς το ζήτημα του σχεδιασμού της διαδικασίας.

«Ανεξαρτήτως του κατά πόσο κάποιος συμφωνεί με κάθε πτυχή της πρότασης, αυτή εισάγει ένα στοιχείο που συχνά απουσίαζε από τη συζήτηση: τον προβληματισμό γύρω από τον ίδιο τον σχεδιασμό της διαπραγματευτικής διαδικασίας», αναφέρει.

Κατά τον ίδιο, «εάν είμαστε πραγματικά προσηλωμένοι στον τερματισμό του στάτους κβο, οφείλουμε να αφιερώσουμε στον σχεδιασμό της κατάλληλης διαπραγματευτικής διαδικασίας την ίδια προσοχή που αφιερώνουμε στη συζήτηση για την ουσία της λύσης».

Προσθέτει ότι «ο περιορισμός της συζήτησης για τη μεθοδολογία στο κατά πόσο πρέπει να γίνουν σεβαστές οι συγκλίσεις του παρελθόντος παραβλέπει το ευρύτερο ζήτημα» και θέτει τρία ερωτήματα τα οποία, κατά την άποψή του, θα πρέπει να απαντηθούν.

«Πρώτον, ποιο πρέπει να είναι το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων;

Δεύτερον, ποιος μηχανισμός, εάν χρειάζεται, θα πρέπει να υπάρχει για την άρση των αδιεξόδων, σε περίπτωση που οι πλευρές δεν καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους;

Και τρίτον, ποιες ουσιαστικές επιλογές θα πρέπει τελικά να τεθούν ενώπιον του λαού, αντί να του ζητηθεί απλώς να εγκρίνει ή να απορρίψει μια συνολική διευθέτηση με ένα μονολεκτικό “Ναι” ή “Όχι”;»

Ο Οζντίλ Ναμί καταλήγει ότι «ο Γενικός Γραμματέας έχει περιγράψει τον προορισμό» και ότι πλέον «εναπόκειται στα μέρη να συμφωνήσουν στον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν».

«Εάν καταφέρουν να επιδείξουν κοινή αποφασιστικότητα για υπέρβαση του στάτους κβο, υπάρχει κάθε λόγος να αναμένουμε τη συνέχιση της στήριξης από τις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Εάν ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων διεξαχθεί μέσω της ίδιας διαδικασίας που έχει αποτύχει επανειλημμένα, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε εάν οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να διαπραγματευτούμε ξανά, αλλά να διαπραγματευτούμε διαφορετικά», καταλήγει.

Τουμάζος Τσελεπής: Ο ΓΓ παρέκαμψε τα ΜΟΕ και προχωρά επί της ουσίας

Πρώην διαπραγματευτής και επί σειρά ετών μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας

Ο πρώην διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς και επί σειρά ετών μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, Τουμάζος Τσελεπής, δηλώνει στον «Φ» ότι κατά τη δική του εκτίμηση ο Αντόνιο Γκουτέρες αποφάσισε να παρακάμψει τα ΜΟΕ και να προχωρήσει επί της ουσίας.

Ο κ. Τσελεπής επισημαίνει πως είναι σαφής η θέληση του ΓΓ να προχωρήσει στη διάσκεψη αλλά θέλει και κάποια εχέγγυα ότι αυτή τη φορά θα οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και σε μια σαφής πορεία -ή αλλιώς μια μεθοδολογία- για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω.

Για τον ίδιο είναι θετικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΓΓ έχει αναθέσει σε ειδικό την καταγραφή των συγκλίσεων. «Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει σωστά την προσπάθεια», σχολιάζει και προσθέτει πως ορθά καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη, «γιατί αν αυτό αφεθεί στις δύο πλευρές δεν θα τα καταφέρουν, δεδομένης της εμπειρίας με τα ΜΟΕ που είναι κάτι πολύ πιο εύκολο και όμως μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε ένα οδόφραγμα».

Το λογικό επόμενο βήμα για τον Τουμάζο Τσελεπή, είναι ο ΓΓ να υποβάλει τις συγκλίσεις στις δύο πλευρές για τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια, όταν θα έχουν πλήρως καταγραφεί, οι δύο πλευρές, κατά τον ίδιο, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσπαθήσουν να αλλάξουν κάτι, αλλά με τον όρο ότι αν δεν τα καταφέρουν η σύγκλιση θα ισχύει και δεν θα μείνουμε «επί ξύλου κρεμάμενοι».

Τα πιο πάνω, σύμφωνα με τον πρώην διαπραγματευτή, θα γίνουν ενόψει της νέας 5+1. Από εκεί και πέρα, σημειώνει, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια μεθοδολογία, την οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά ονομάζει οδικό χάρτη. «Όπως και αν ονομαστεί, σημασία έχει να είναι σαφές το πώς πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό θα είναι και το κληροδότημα για τον διάδοχο του ΓΓ, ούτως ώστε αν το θελήσει να συνεχίσει αυτή την πορεία», εξηγεί ο κ. Τσελεπής.

Σε σχέση με τα ΜΟΕ και αν αποτελούν ή όχι προϋπόθεση για 5+1, ο ίδιος εκτιμά ότι είναι σαφές πως ο ΓΓ αποφάσισε να παρακάμψει τα ΜΟΕ. «Αφού δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να ανοίξουμε ούτε ένα οδόφραγμα, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να παρακάμψουμε αυτό το βήμα και να προχωρήσουμε επί της ουσίας», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σημειώνει βεβαίως ότι δεν θα ήταν κακό αν μπορούσαν οι δύο πλευρές στο μεσοδιάστημα να συμφωνήσουν κάποια ΜΟΕ, αλλά ο ΓΓ δεν το θέτει αυτό ως προϋπόθεση για να γίνει η διάσκεψη.

Πάντως, ο κ. Τσελεπής υποστηρίζει ότι αν επαναβεβαιωθούν οι συγκλίσεις και την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας υποβάλει ένα πλαίσιο –που όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτό που είχε υποβάλει και στο Κραν Μοντανά- τότε αυτόματα θα είμαστε σε αυτό που ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες ονομάζει «τελευταίο μίλι».

«Αν καταλήξουμε σε μια “στρατηγική συμφωνία”, δηλαδή αυτό που προσπάθησε να κάνει στο Κραν Μοντανά με τα έξι σημεία, τότε ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια πορεία χωρίς επιστροφή. Όποιος προσπαθήσει πλέον να ξεφύγει από αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα έχει και κόστος», αναφέρει.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Τουμάζος Τσελεπής πιστεύει πως η επαναβεβαίωση των συγκλίσεων σε συνδυασμό με την αποδοχή ενός πλαισίου που θα καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας, μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει και θετικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.