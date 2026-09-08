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Η εκλογική εκτόξευση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα έφτασε στο 44% και βρέθηκε μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, φέρνει τη Γερμανία αντιμέτωπη με ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Για πρώτη φορά το κόμμα βρίσκεται τόσο κοντά στην ανάληψη της διακυβέρνησης ενός κρατιδίου, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για το ποιες από τις θέσεις του θα μπορούσαν πράγματι να εφαρμοστούν εάν αποκτούσε κυβερνητική εξουσία.

Το AfD καλείται πλέον είτε να βρει κοινοβουλευτικούς συμμάχους είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει χωρίς σταθερή πλειοψηφία. Και τα δύο ενδεχόμενα, ωστόσο, συναντούν σημαντικά εμπόδια, καθώς τα μεγάλα γερμανικά κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν συνεργασία με την ακροδεξιά, διατηρώντας το λεγόμενο «τείχος προστασίας».

Ένα πιθανό πεδίο συνεννόησης θα μπορούσε να υπάρξει με το αριστερό λαϊκιστικό BSW, το οποίο έχει αμφισβητήσει την πολιτική απομόνωσης του AfD και εμφανίζει κοινές θέσεις μαζί του σε ορισμένα ζητήματα, μεταξύ άλλων στη μετανάστευση και την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, το AfD επιχειρεί να ανοίξει διαύλους προς τη δεξιά πτέρυγα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, πάντως, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία.

Η σημασία των εξελίξεων ξεπερνά τα όρια της Σαξονίας-Άνχαλτ. Στο γερμανικό ομοσπονδιακό σύστημα τα κρατίδια διαθέτουν σημαντικές εξουσίες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η αστυνόμευση και η δημόσια ραδιοτηλεόραση, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια κυβέρνηση AfD να αφήσει σαφές πολιτικό αποτύπωμα.

Η Σαξονία-Άνχαλτ ως δοκιμή για το AfD

Το ίδιο το AfD αντιμετωπίζει την πιθανότητα ανάληψης της εξουσίας στη Σαξονία-Άνχαλτ ως ευκαιρία να παρουσιάσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης που θα μπορούσε αργότερα να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο υποψήφιος του κόμματος για την πρωθυπουργία, Ούλριχ Ζίγκμουντ, είχε δηλώσει προεκλογικά στο CNN ότι μια νίκη του AfD θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους πολιτικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τις οποίες χαρακτήρισε «τρελές».

Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή της ατζέντας του, πάντως, το κόμμα θα πρέπει να διαχειριστεί τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα του κρατιδίου όσο και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η μετάβαση από την αντιπολίτευση στην άσκηση εξουσίας.

Το εκλογικό του πρόγραμμα, έκτασης 258 σελίδων, περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές σε ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών, από το μεταναστευτικό μέχρι την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό

Κεντρική θέση στην ατζέντα του AfD κατέχει η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Το κόμμα προτείνει την άμεση απέλαση παράτυπων μεταναστών και την επέκταση των χώρων κράτησης για άτομα που αναμένουν την απομάκρυνσή τους από τη χώρα. Παράλληλα, προωθεί την πολιτική της λεγόμενης «επαναμετανάστευσης», η οποία προβλέπει επιστροφές στη χώρα καταγωγής ατόμων μη γερμανικής εθνοτικής προέλευσης.

Το AfD υποστηρίζει ότι η Σαξονία-Άνχαλτ δεν διαθέτει πλέον περιθώρια για την υποδοχή περισσότερων προσφύγων, επικαλούμενο τόσο λόγους ασφάλειας όσο και ζητήματα «ταυτότητας».

Ο Ζίγκμουντ έχει δηλώσει ότι όσοι έχουν υποχρέωση να εγκαταλείψουν τη Γερμανία θα πρέπει, υπό κυβέρνηση AfD, να κρατούνται μέχρι την πραγματοποίηση της απέλασής τους.

Το πρόγραμμα στρέφεται και προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες, προτείνοντας πολιτική επιστροφών με το επιχείρημα ότι μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας μπορούν πλέον να θεωρηθούν ασφαλή.

Οι δυνατότητες ενός κρατιδίου να εφαρμόσει τέτοια μέτρα είναι, πάντως, περιορισμένες. Ο Γιοχάνες Κις, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Else-Frenkel-Brunswik για την Έρευνα της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Κατά την εκτίμησή του, μια απόπειρα υλοποίησης των συγκεκριμένων προτάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές νομικές συγκρούσεις και αβεβαιότητα.

Το AfD τάσσεται επίσης υπέρ του τερματισμού της γερμανικής στήριξης προς την Ουκρανία και της αποκατάστασης στενότερων σχέσεων με τη Ρωσία, θέση που το φέρνει σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα.

Αλλαγές στην εκπαίδευση και απαγόρευση της σημαίας Pride

Η παιδεία αποτελεί ακόμη έναν βασικό πυλώνα του προγράμματος.

Ο Ζίγκμουντ έχει εξαγγείλει αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα με στόχο, όπως υποστηρίζει, την «αποϊδεολογικοποίηση» της εκπαίδευσης και την ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η απαγόρευση της σημαίας Pride στα σχολεία.

Στελέχη του κόμματος ζητούν παράλληλα μεγαλύτερη έμφαση στις περιόδους της γερμανικής ιστορίας πριν από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και μικρότερη επικέντρωση στη ναζιστική περίοδο.

Ο περιφερειακός εκπρόσωπος του AfD για θέματα πολιτισμού, Χανς-Τόμας Τίλσναϊντερ, έχει περιγράψει την προσέγγιση αυτή με τη φράση «Περισσότερος Μπίσμαρκ, λιγότερος Χίτλερ», υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία χρειάζονται μια εντελώς διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, κατά την άποψή του, για «πολιτική κατήχηση».

Ξεχωριστές τάξεις για προσφυγόπουλα και παιδιά με αναπηρία

Ιδιαίτερες αντιδράσεις προκαλούν οι προτάσεις του AfD για τον τρόπο εκπαίδευσης συγκεκριμένων ομάδων μαθητών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα παιδιά προσφύγων θα μπορούσαν να φοιτούν σε ξεχωριστές τάξεις και να διδάσκονται από άλλους πρόσφυγες, με την εκπαιδευτική διαδικασία να οργανώνεται στη βάση ότι η παρουσία τους στη Γερμανία θεωρείται προσωρινή.

Το κόμμα προτείνει επίσης ξεχωριστή εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία.

Κρατική στήριξη σε «πατριωτική» τέχνη

Ανάλογες αλλαγές προωθεί το AfD και στον πολιτισμό, όπου εξαγγέλλει μια νέα «πατριωτική πολιτιστική πολιτική», με μεγαλύτερο ρόλο του κράτους στην ενίσχυση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας.

Μεταξύ άλλων, ζητά να σταματήσει η δημόσια χρηματοδότηση έργων που χαρακτηρίζει «αντιγερμανικά».

Ο Τίλσναϊντερ έχει εξηγήσει ότι με τον όρο αυτό εννοεί γερμανική τέχνη η οποία, κατά την άποψή του, απομακρύνεται από τη γερμανική της ταυτότητα. Ως παράδειγμα έχει αναφέρει παράσταση στην οποία έργο κλασικού Γερμανού συνθέτη παρουσιάστηκε μέσα από το πρίσμα ενός «φεμινιστικού αποδομητισμού».

Με βάση το πρόγραμμα, καλλιτέχνες και πολιτιστικοί φορείς που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει επίσης να δεσμεύονται ότι δεν θα απαξιώνουν τη Γερμανία και τον πολιτισμό της.

Η αντιπαράθεση για το Μπάουχαους

Στο στόχαστρο του AfD βρίσκεται ακόμη και το Μπάουχαους, ένα από τα σημαντικότερα γερμανικά κινήματα τέχνης, αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού.

Το κόμμα θεωρεί ότι η απερχόμενη κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ έδωσε υπερβολικό βάρος στο Μπάουχαους στο πλαίσιο της προώθησης της «σύγχρονης σκέψης» και αμφισβητεί κατά πόσο το κίνημα εκφράζει επαρκώς τον γερμανικό χαρακτήρα.

Οι επικριτές του AfD συνδέουν τη συγκεκριμένη ρητορική με τις επιθέσεις που εξαπέλυαν οι ναζί εναντίον της μοντέρνας τέχνης.

Ο υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ έχει κατηγορήσει το AfD ότι επιτίθεται στο Μπάουχαους με διατυπώσεις που παραπέμπουν στη ναζιστική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι αυτό εξηγεί την αντίδραση δημοκρατικών δυνάμεων τόσο από τον συντηρητικό όσο και από τον αριστερό χώρο.

Ο Κις έχει εκτιμήσει ότι η εφαρμογή της πολιτικής του AfD θα μπορούσε να καταστήσει τη Σαξονία-Άνχαλτ φτωχότερη, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτιστικά.

Η δοκιμασία για το «τείχος προστασίας»

Το ποσοστό του 44% επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση τη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η άρνηση των παραδοσιακών κομμάτων να συνεργαστούν με το AfD.

Μία από τις απόψεις που διατυπώνονται είναι ότι η μακρόχρονη απομόνωσή του ενδέχεται να το έχει ενισχύσει πολιτικά, καθώς το κράτησε μακριά από τη φθορά και την ευθύνη που συνεπάγεται η διακυβέρνηση. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή υποχρεώνει συχνά τα υπόλοιπα κόμματα να σχηματίζουν ετερόκλητες κυβερνητικές συμμαχίες, στις οποίες η χάραξη κοινής πολιτικής γίνεται δυσκολότερη.

Παρά τον προβληματισμό, το CDU του Φρίντριχ Μερτς και τα άλλα μεγάλα κόμματα επιμένουν μέχρι στιγμής ότι το «τείχος προστασίας» δεν πρόκειται να καταρρεύσει.

Ο Ζίγκμουντ, από την πλευρά του, θεωρεί το εκλογικό αποτέλεσμα σαφή εντολή διακυβέρνησης και έχει δηλώσει ότι το κόμμα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει σταθερή πλειοψηφία είτε μέσω της στήριξης μιας ολόκληρης κοινοβουλευτικής ομάδας είτε μέσω μεμονωμένων βουλευτών.

Το επόμενο τεστ και οι εκλογές του 2029

Η επίδοση του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ ενδέχεται να επηρεάσει και τις υπόλοιπες περιφερειακές αναμετρήσεις που ακολουθούν στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το κόμμα εμφανίζεται επίσης πρώτο, με περίπου 35% στην τελευταία δημοσκόπηση του Infratest dimap.

Ένα νέο ισχυρό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του ενόψει των επόμενων ομοσπονδιακών εκλογών, που αναμένονται το 2029.

Το AfD ιδρύθηκε το 2013 και, σύμφωνα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, θα μπορούσε να αναδειχθεί πρώτο κόμμα εάν διεξάγονταν τώρα ομοσπονδιακές εκλογές.

protothema.gr