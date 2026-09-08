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Στο πρώτο vidcast “STELLus” της σεζόν η Στέλλα Στυλιανού, υποδέχεται τους εγκεκριμένους δημοσιογράφους και ερευνητές Μιχάλη Ιγνατίου και Κώστα Βενιζέλο.

Οι συγγραφείς του βιβλίου ΕΝΟΧΟΣ, παρουσιάζουν έγγραφα όπου αποδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος του Κίσιντζερ για την εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974. Καταλυτικό ρόλο στην αφήγηση, παίζει, ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζέιμς Σπέιν ο οποίος είχε ως αποστολή, την παράδοση επιστολής, του προέδρου Νίξον στον Τούρκο πρωθυπουργό Ετζεβίτ, στην όποια ζητούσε να μην προχωρήσει στην εισβολή.

Μιχάλης Ιγνατίου και Κώστας Βενιζέλος ξετυλίγουν λεπτό προς λεπτό, το κουβάρι των εξελίξεων των τελευταίων στιγμών που καθόρισαν την μοίρα της Κύπρου.