Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ο πρώτος τη τάξει Υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται στη μεγάλη συνέντευξή του στην Στέλλα Στυλιανού σε όλα τα «καυτά» και καίρια ζητήματα του Υπουργείου στο οποίο προΐσταται από την πρώτη μέρα ανάληψης της Προεδρίας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δίνοντας απαντήσεις και παίρνοντας σαφή θέση σε θέματα που αφορούν στην κοινή γνώμη:

Κάνει την αποτίμησή του για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μόλις έφτασε στο τέλος της, αναφέρεται στις κρίσεις που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στο -κομβικό- ρόλο μας ως κράτος και πώς εμείς επηρεαζόμαστε από τα τεκταινόμενα, απαντά πρώτη φορά αν «κινδύνευσε» ποτέ η Κύπρος να εμπλακεί σε οποιαδήποτε είδους στρατιωτική επιχείρηση, ενώ αναφέρεται και στις βάσεις, στον «ρόλο» τους το προηγούμενο διάστημα αλλά και στο μέλλον. Τέθηκε ποτέ θέμα ασφάλειας για τον Κύπριο πολίτη – ένα ζήτημα που, ίσως, μέχρι σήμερα να ήταν απόρρητο;

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται ακόμη στον ρόλο της Τουρκίας και στις σχέσεις της Κύπρου μαζί της, πέραν από τα ζητήματα επίλυσης του Κυπριακού, στις μεγάλες επιτυχίες του Υπουργείου του αλλά, κάνοντας και την αυτοκριτική του, κατά πόσο είναι ο ίδιος απαιτητικός από τον εαυτό του και τους γύρω του, από τη θέση του σε ένα νευραλγικό για την Κυπριακή Προεδρία πόστο. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρεται και στο δικό του πολιτικό μέλλον, αποσαφηνίζοντας – και κλείνοντας την «πόρτα» σε κάθε ψιθυρολογία των τελευταίων εβδομάδων: «Δεν έχω εκκρεμότητες με τις φιλοδοξίες μου!».