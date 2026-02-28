Έψαχναν εναγωνίως αίμα χθες οι λειτουργοί στις επαρχιακές τράπεζες αίματος, αναζητώντας μονάδες ακόμα και σε δεσμευμένες μονάδες αίματος σε νοσηλευτήρια της Κύπρου. Η ζωή 39χρονης βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω σοβαρής αιμορραγίας. Η τράπεζα αίματος στην Πάφο όπου βρισκόταν, δεν διέθετε αποθέματα για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της και οι τράπεζες των άλλων επαρχιών ενεργοποίησαν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες μονάδες, αφού και τα δικά τους αποθέματα βρίσκονταν σε οριακά επίπεδα.

Το Κέντρο Αίματος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος και την προσέλκυση αιμοδοτών, απηύθυνε επείγουσα έκκληση σε όλους τους πολίτες να μεταβούν για αιμοδοσία σε οποιαδήποτε επαρχία με στόχο να σωθεί η ζωή μιας νέας γυναίκας που κινδύνευε.

«Δυστυχώς, αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να εντοπίσουν, έστω και από τις επιστροφές αίματος, από τα νοσηλευτήρια μονάδες για να καλυφθούν οι ανάγκες εκτάκτων περιστατικών, δεν καταβλήθηκε μόνο χθες όταν κινδύνευσε η ζωή της 39χρονης. Είναι ένα φαινόμενο που το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πάρα πολύ συχνά», ανέφερε στον «Φ», ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτιάδους.

«Εδώ και καιρό εκπέμπουμε και ως Ομοσπονδία και ως Σύνδεσμος Θαλασσαιμίας σήμα κίνδυνου και τονίζουμε ότι τα αποθέματα αίματος πολύ συχνά πέφτουν κάτω από τα επίπεδα ασφαλείας και βρισκόμαστε στο αδιανόητο σημείο να πρέπει να γίνονται εκκλήσεις για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχουν αποθέματα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή».

Ο κ. Μιλτιάδους τόνισε πως «έχουμε προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη κρίση επάρκειας αίματος. Οι ανάγκες αυξάνονται σταθερά κάθε χρόνο και οι ελλείψεις εμφανίζονται πλέον σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συνεχείς εκκλήσεις της τελευταίας στιγμής έχουν κουράσει τους αιμοδότες και δεν αποτελούν βιώσιμη λύση. Η περίπτωση της γυναίκας αυτής πρέπει να μας “ξυπνήσει”. Η Κύπρος δεν αντέχει άλλη διαχείριση “της τελευταίας στιγμής” σε ένα ζήτημα που αφορά ζωές», πρόσθεσε ο κ. Μιλτιάδους τονίζοντας πως «το αίμα δεν αφορά μόνο τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα, όπως είναι η ομάδα των θαλασσαιμικών μας, δεν αφορά μόνο τον πολύ μεγάλο πλέον αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται στην Κύπρο, αλλά αφορά όλους ανεξαιρέτως, διότι, δυστυχώς, πάντοτε προκύπτουν έκτακτα, επείγοντα και απειλητικά για την ανθρώπινη ζωή περιστατικά».

Σε πρόσφατη συνάντηση μας με τον υπουργό Υγείας, είπε συνεχίζοντας, ο κ. Μιλτιάδους, «καταθέσαμε σειρά μέτρων και δράσεων τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα. Το σημαντικότερο, εισηγηθήκαμε ουσιαστικές οργανωτικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις, όπως δημιουργία στρατηγικών σημείων αιμοδοσίας, ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψηφιακής εφαρμογής, καθιέρωση σταθερών ετήσιων δράσεων, ορθολογική χρήση του αίματος, βελτίωση της διαχείρισης του αίματος, με ενιαίο σχεδιασμό, επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα, καλύτερο έλεγχο των μεταγγίσεων και αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων για τη μείωση της σπατάλης, επιτάχυνση της Εθνικής Στρατηγικής και ένταξη όλων όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο σύστημα αιμοδοσίας».

«Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε και να προχωρήσουμε σε εκσυγχρονισμό του συστήματος που εφαρμόζουμε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αίματος, είναι ότι οι εποχές αλλάζουν. Στην Κύπρο πλέον, διενεργούνται πολλές εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν μεγάλα αποθέματος αίματος. Στην Κύπρο υπάρχουν, την ίδια ώρα, άνθρωποι που χρειάζονται μεταγγίσεις για να ζουν, όπως οι θαλασσαιμικοί μας και, ταυτόχρονα, υπάρχουν, δυστυχώς, πάντοτε τα έκτακτα σοβαρά περιστατικά που αλίμονο να μην είμαστε σε θέση να τα καλύψουμε και να χρειάζεται να ενεργοποιούνται πρωτόκολλα και να γίνονται εκκλήσεις».

Πέραν αυτών, οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν, «ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που αφορούν ριζικό επανασχεδιασμό της πολιτικής αιμοδοσίας, με έμφαση στη στρατηγική επικοινωνίας, τη στόχευση και τη συνέπεια, ώστε να σταματήσουν οι αποσπασματικές και κουραστικές εκκλήσεις. Στοχευμένες και επαγγελματικά σχεδιασμένες καμπάνιες, με διαφορετικά μηνύματα ανά ηλικιακή και κοινωνική ομάδα και συστηματική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ανθρώπινες ιστορίες και θετικό μήνυμα, θεσμική ενίσχυση της επικοινωνίας της αιμοδοσίας, μέσω δημιουργίας εξειδικευμένου τμήματος ή συνεργασίας με ειδικούς, καθώς και επανασύνδεση με παλαιούς αιμοδότες μέσω προσωπικής επικοινωνίας».