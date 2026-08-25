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Οι καταναλωτές της ευρωζώνης φαίνεται να αναμένουν σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και ελαφρώς καλύτερες οικονομικές συνθήκες, χωρίς, ωστόσο, να αισθάνονται ακόμη πραγματική οικονομική ασφάλεια.

Το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία, τα εισοδήματα αναμένεται να αυξηθούν με αργούς ρυθμούς και η εμπιστοσύνη στην αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης. Το μήνυμα της έρευνας καταναλωτικών προσδοκιών της ΕΚΤ είναι σαφές, περισσότερη αισιοδοξία για τις τιμές, αλλά συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα για το πορτοφόλι και την οικονομία.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι αναμένουν σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στην Κύπρο τα τελευταία στοιχεία για τον Ιούλιο δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει έντονα παρούσα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4%, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν εκτονωθεί. Για τον Κύπριο καταναλωτή, επομένως, η οικονομική πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται μόνο στο γενικό ποσοστό του πληθωρισμού, αλλά κυρίως στο κόστος του σούπερ μάρκετ, της στέγασης, της ενέργειας και των μετακινήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί.

Τον Ιούλιο του 2026, οι καταναλωτές της ευρωζώνης δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται τον πληθωρισμό των τελευταίων 12 μηνών στο 3,5%, από 3,6% τον Ιούνιο. Παράλληλα, αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2,9% τους επόμενους 12 μήνες, από 3,0% προηγουμένως, ενώ οι προσδοκίες για την επόμενη τριετία μειώθηκαν στο 2,7%. Για την επόμενη πενταετία, ωστόσο, οι προσδοκίες παρέμειναν σταθερές στο 2,4%.

Η μεγαλύτερη επιφύλαξη αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του ονομαστικού εισοδήματός τους μόλις κατά 1,0% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 1,1% τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, αναμένουν ότι οι δαπάνες τους θα αυξηθούν κατά 3,6%, ποσοστό αμετάβλητο από τον προηγούμενο μήνα. Με απλά λόγια, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματά τους.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η απαισιοδοξία υποχωρεί, αλλά δεν έχει αντιστραφεί. Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη βελτιώθηκαν στο -1,2%, από -1,4% τον Ιούνιο, παραμένοντας, ωστόσο, σε αρνητικό έδαφος. Το αναμενόμενο ποσοστό ανεργίας σε 12 μήνες παρέμεινε στο 11,2%, γεγονός που δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν αναμένουν σημαντική επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Ταυτόχρονα, τα τριμηνιαία στοιχεία καταγράφουν επιδείνωση του κλίματος: οι άνεργοι θεωρούν λιγότερο πιθανό να βρουν δουλειά, ενώ οι εργαζόμενοι βλέπουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας της θέσης τους.

Στην αγορά κατοικίας, οι προσδοκίες παραμένουν σταθερές. Οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 3,4% μέσα στους επόμενους 12 μήνες, όσο ακριβώς και τον Ιούνιο. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων υποχώρησαν ελαφρά, στο 4,9% από 5,0%, προσφέροντας μια μικρή ανάσα σε όσους σκέφτονται τη χρηματοδότηση κατοικίας.

Όπως και τους προηγούμενους μήνες, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων σε ορίζοντα 12 μηνών, στο 5,7%, ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν τα χαμηλότερα, στο 4,4%.

Το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που ανέφεραν αυστηροποίηση της πρόσβασης σε πίστωση κατά τους προηγούμενους 12 μήνες -σε σχέση με εκείνα που ανέφεραν χαλάρωση- αυξήθηκε σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Αντίθετα, μειώθηκε το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που αναμένουν αυστηρότερους πιστωτικούς όρους τους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με εκείνα που αναμένουν χαλάρωση.

Τα τριμηνιαία στοιχεία έδειξαν, επίσης, ότι το ποσοστό των καταναλωτών που ανέφεραν ότι υπέβαλαν αίτηση για πίστωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών αυξήθηκε στο 14,3% τον Ιούλιο, από 13,4% τον Απρίλιο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 27 Ιουλίου σε περίπου 19.000 ενήλικες καταναλωτές από 11 χώρες της ευρωζώνης και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 21 Αυγούστου 2026.