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Νέες έρευνες για τον εντοπισμό της Ερατώς (Τούλας) Αθανασίου έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στην ευρύτερη περιοχή της Τσακκίστρας, με τους εθελοντές να καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Αστυνομίας λόγω του δύσβατου εδάφους και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση για τον συντονισμό των ερευνών, όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση κλήθηκαν να παρουσιαστούν στις 7:00 το πρωί στο Κέντρο Διαχείρισης στην Τσακκίστρα, από όπου η Αστυνομία αναλαμβάνει να οργανώσει τις ομάδες και να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τις περιοχές που θα ερευνηθούν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να μην κινηθεί κανείς μόνος του μέσα στο δάσος, ούτε να απομακρυνθεί από την ομάδα στην οποία έχει ενταχθεί.

Αυξημένος κίνδυνος λόγω των θερμοκρασιών

Οι διοργανωτές της προσπάθειας προειδοποιούν ότι, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ενώ το δύσβατο της περιοχής καθιστά ακόμη πιο απαιτητικές τις συνθήκες των ερευνών.

Για τον λόγο αυτό ζητείται από όλους τους συμμετέχοντες να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της Αστυνομίας και των υπόλοιπων αρμόδιων ομάδων, χωρίς αυθαίρετες μετακινήσεις ή ενέργειες.

Οι εθελοντές καλούνται να έχουν μαζί τους επαρκή ποσότητα νερού, κατά προτίμηση σε μικρή παγωνιέρα, να φορούν μακρύ παντελόνι και κατάλληλα κλειστά παπούτσια για δασικό και δύσβατο έδαφος και να διαθέτουν μικρό σακίδιο με τα απαραίτητα και μία επιπλέον φανέλα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας, χωρίς προβλήματα που ενδέχεται να επιβαρυνθούν από τη ζέστη και τη σωματική καταπόνηση.

Όσοι μεταβούν στην περιοχή με όχημα καλούνται να χρησιμοποιούν οχήματα κατάλληλα για δασικό έδαφος, τα οποία θα κινούνται μόνο κατόπιν οδηγιών της Αστυνομίας.

«Κανείς δεν κινείται μόνος του. Κανείς δεν απομακρύνεται από την ομάδα του», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, με έκκληση για απόλυτη τήρηση του συντονισμού των αρμόδιων Αρχών.

Όπως σημειώνεται, η περιοχή που καλούνται να καλύψουν οι ομάδες είναι μεγάλη και δύσβατη, ενώ όσοι μπορούν να συνδράμουν με ασφάλεια καλούνται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για τον εντοπισμό της Ερατώς.

Για πληροφορίες έχει δοθεί στη δημοσιότητα το τηλέφωνο του Αστυνομικού Σταθμού Κάμπου, 22 874556 και 22 820956.

Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη Ερατώ Αθανασίου, η οποία αγνοείται από την Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026, όταν έφυγε από την οικία της στην Τσακκίστρα, γύρω στις 11 το πρωί. Για τον εντοπισμό της, επιστρατεύθηκαν χθες και drones του Ινστιτούτου Κύπρου.