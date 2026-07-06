Ποικίλες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στη Λάρνακα οι ανακοινώσεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) για τις αναπτύξεις σε λιμάνι, μαρίνα και χερσαίους χώρους. Υπενθυμίζεται πως η ΑΛΚ παρουσίασε Οδικό Χάρτη έργων €415 εκατ. (±50%) σε βάθος εικοσαετίας για τις δύο υποδομές και τους χερσαίους χώρους, ενώ σε αυτά περιλαμβάνεται και η ενοποίηση των παραλιακών μετώπων των Φοινικούδων και της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων.

Η φιλόδοξη πρόταση της ΑΛΚ περιλαμβάνει πολλά από τα «θέλω» των φορέων της Λάρνακας και ειδικά στις αναπτύξεις των χερσαίων χώρων. Αυτά τα έργα, μάλιστα, αναμένεται να ολοκληρωθούν πρώτα, με εκτιμώμενο κόστος τα €190 εκατ. (±50%). Σε αυτούς τους χώρους προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ξενοδοχείου, Συνεδριακού Κέντρου, εστιατορίων, χώρων αναψυχής, εκθεσιακού χώρου, καταστημάτων και Ναυτικού Ομίλου.

Πολύ θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόταση για ενιαίο σχεδιασμό, για ενοποίηση του λιμανιού και της μαρίνας, καθώς και η απόφαση για ανέγερση στον χώρο του κτηρίου του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI).

Υπάρχουν, ωστόσο, και γκρίζα σημεία στην πρόταση που προκαλούν αντιδράσεις ανάμεσα σε κατοίκους, οι οποίοι μέσω αναρτήσεων εκφράζουν απογοήτευση και ζητούν διευκρινίσεις. Το σημαντικότερο είναι η οικονομική εκτίμηση για τα έργα, που σύμφωνα με την ΑΛΚ είναι ενδεικτική και υπόκειται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, με αναμενόμενο εύρος απόκλισης που αγγίζει το 50%.

Αυτό ενέχει κινδύνους να χαρακτηριστούν μη βιώσιμα στην πορεία κάποια έργα και ν’ αφαιρεθούν. Η Αρχή Λιμένων, πάντως, αναφέρει πως αυτές οι εκτιμήσεις θα επικαιροποιούνται και θα εξειδικεύονται σταδιακά. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σημαντικές φωνές για τον χρονικό ορίζοντα που ορίστηκε για την ολοκλήρωση των έργων. Σημειώνεται πως ο Οδικός Χάρτης προβλέπει έργα ύψους €20 εκατ. στη μαρίνα μέχρι το 2036 και €205 εκατ. στο λιμάνι μέχρι το 2045.

Οι κύριοι φορείς της Λάρνακας, πάντως, θεωρούν την παρουσίαση του Οδικού Χάρτη ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την προώθηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη πόλη. «Θεωρώ πως είναι μια ρεαλιστική πρόταση, που διασφαλίζει πως θα ξεκινήσουν άμεσα κάποια έργα.

Έκανε αρκετά καλή δουλειά η ΑΛΚ και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο, ότι πρέπει να είναι ρεαλιστικά τα χρονοδιαγράμματα. Είναι, επίσης, θετικό πως η ΑΛΚ θα επενδύσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια και πως η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σπάζει σε διάφορα έργα», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ο οποίος είπε πως η πόλη θα πιέζει ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις, σημείωσε πως εάν μελετήσει κάποιος τον Οδικό Χάρτη διαπιστώνει πως τα πιο σημαντικά έργα θα ολοκληρωθούν το 2036.

Την άποψη πως ο Οδικός Χάρτης αποτελεί μια «καλή βάση» για το έργο, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως «το σημαντικό είναι να πιεστεί λίγο χρονικά το έργο και να ξεκινήσουν αμέσως τα έργα ενοποίησης του λιμανιού και της μαρίνας και από κει και πέρα να δούμε άμεσα έργα στον χερσαίο χώρο και τη μαρίνα».

Την ικανοποίησή του για την πρόταση εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, δρ Νάκης Αντωνίου. «Ως ΕΒΕΛ βλέπουμε θετικά την πρόταση της ΑΛΚ, αφού περιλαμβάνει αυτά που ζητήσαμε στην πρόταση που δώσαμε στη δημοσιότητα. Εμείς θέλουμε να μικρύνουμε λίγο κάποια χρονοδιαγράμματα.

Η έγνοια μας είναι να ολοκληρωθεί πρώτο το νομικό κομμάτι, δηλαδή η μεταβίβαση των υποδομών στην ΑΛΚ και να ξεκινήσουμε», σημείωσε, τονίζοντας πως τα έργα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα.