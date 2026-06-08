Στην 10η Υπουργική Σύνοδο του East Mediterranean Gas Forum στην Ουάσιγκτον συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία περιλαμβάνει επαφές στην αμερικανική πρωτεύουσα και στο Χιούστον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Δαμιανός θα λάβει μέρος σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων και διεθνών ενεργειακών φόρουμ, με επίκεντρο την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδυτικές προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα, Δευτέρα, ο Υπουργός συμμετέχει στη σύνοδο του EMGF στην Ουάσιγκτον, όπου οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή συνεργασία και στην ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο περιθώριο της συνόδου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi, ενώ θα πραγματοποιήσει επαφές και με στελέχη του National Energy Dominance Council του Λευκού Οίκου.

Την Τρίτη, ο κ. Δαμιανός θα συμμετάσχει στο Eastern Mediterranean Energy Business Forum, που διοργανώνει το Atlantic Council, με έμφαση στις επενδυτικές προοπτικές στον ενεργειακό τομέα της περιοχής. Την ίδια ημέρα θα απευθύνει χαιρετισμό στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Ενέργειας θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο Atlantic Council Global Energy Forum, με θέμα την πορεία της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση προς μια πιο ανθεκτική ενεργειακή πολιτική.

Ακολούθως, ο κ. Δαμιανός θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου την Πέμπτη θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του σχήματος 3+1. Οι συνομιλίες θα εστιάσουν στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην προώθηση έργων ενεργειακής διασυνδεσιμότητας.

Κατά την παραμονή του στο Χιούστον, ο Υπουργός θα συμμετάσχει επίσης στην τελετή έναρξης λειτουργίας του Eastern Mediterranean Energy Center και θα έχει διμερείς επαφές με ομολόγους του και άλλους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Ενέργειας επιστρέφει στην Κύπρο στις 13 Ιουνίου.

ΚΥΠΕ