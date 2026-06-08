Σε αναστολή όλων των νέων δράσεων παγίδευσης, στείρωσης και επανένταξης (TNR) αδέσποτων γάτων προχωρούν οι φιλοζωικές οργανώσεις της Κύπρου που συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα, επικαλούμενες σοβαρά περιστατικά παρενόχλησης, εκφοβισμού και επιθέσεων κατά εθελοντών.

Με επιστολή τους προς την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου και άλλους αρμόδιους φορείς, η Ομοσπονδία Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου» (CVA) και οι συνεργαζόμενες οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι εθελοντές που συμμετέχουν στα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων γάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με συστηματικές λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, καθώς και με παρεμπόδιση του έργου τους.

Σύμφωνα με την επιστολή, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από καταγγελία που έγινε τον Φεβρουάριο του 2026 σχετικά με την απομάκρυνση γάτων από υπεραγορά στα Λατσιά και τη διάδοση, όπως αναφέρεται, ψευδών ισχυρισμών περί «κλοπής γάτων». Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι έκτοτε οι εθελοντές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο αβάσιμων κατηγοριών και επιθέσεων, χωρίς να υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών ή ουσιαστική προστασία από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρεται, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περιστατικά κατά τα οποία εθελοντές εμποδίστηκαν να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες στειρώσεις αδέσποτων γάτων, ενώ σε μία περίπτωση εθελόντριες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό σταθμό και αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν πέντε γάτους που είχαν ήδη παγιδευτεί για στείρωση.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις τονίζουν ότι τα περισσότερα προγράμματα TNR στην Κύπρο υλοποιούνται χάρη στην εθελοντική εργασία και τις δωρεές πολιτών, με περιορισμένη κρατική στήριξη. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η ετήσια κρατική χορηγία των 100.000 ευρώ θεωρείται ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες διαχείρισης του μεγάλου πληθυσμού αδέσποτων γάτων, ενώ υποστηρίζουν ότι η χορηγία για το 2026 δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

Στην επιστολή τους ζητούν την άμεση θεσμοθέτηση επίσημης εξουσιοδότησης ή ειδικής ταυτότητας για τους εθελοντές που συμμετέχουν στα προγράμματα TNR ή, εναλλακτικά, την παραχώρηση σχετικής αρμοδιότητας στην Ομοσπονδία ώστε να εκδίδει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις. Παράλληλα, ζητούν οι εξουσιοδοτήσεις αυτές να αναγνωρίζονται από την Αστυνομία, τους Δήμους και τις Κοινοτικές Αρχές, καθώς και την έκδοση σαφών οδηγιών προς τα μέλη της Αστυνομίας για την αποτροπή περιστατικών παρεμπόδισης ή εκφοβισμού εθελοντών.

Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι μέχρι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, αναστέλλουν κάθε νέα δράση TNR και νέες διασώσεις ζώων που δεν βρίσκονται ήδη υπό τη φροντίδα τους. Όπως αναφέρουν, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων γάτων, επιβάρυνση των τοπικών αρχών και αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην ευημερία των ζώων.

Η επιστολή υπογράφεται από την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μαίρη Αναστάση, καθώς και από φιλοζωικές οργανώσεις από ολόκληρη την Κύπρο.

ΚΥΠΕ