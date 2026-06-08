Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους στο εισόδημα και στο κεφάλαιο, καθώς και για την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, υπέγραψαν σήμερα, 8 Ιουνίου 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κιργισία.

Η σύμβαση υπογράφηκε στην Μπισκέκ της Κιργισίας. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ενώ εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κιργισίας υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου της χώρας, Bakyt Sydykov.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς και των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Κιργισίας.

Με τη σύμβαση ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της φορολογίας, με στόχο τη μείωση του διοικητικού και φορολογικού βάρους, χωρίς να δημιουργούνται περιθώρια για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.

Η διακρατική συμφωνία διασφαλίζει σαφή φορολογικό χειρισμό των συναλλαγών μεταξύ των δύο κρατών, παρέχοντας μεγαλύτερη βεβαιότητα και σταθερότητα σε φορολογουμένους και επενδυτές.

Παράλληλα, η σύμβαση προβλέπει την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και ρυθμίζει τη διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι η διεύρυνση, διατήρηση και επικαιροποίηση του δικτύου συμβάσεων για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αποτελεί για την Κυβέρνηση ζήτημα υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας.

Όπως αναφέρεται, η σύμβαση με την Κιργισία αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση και προβολή της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.