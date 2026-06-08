Κάθε φορά που ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών ψηφίζει κόμματα που τελικά μένουν εκτός Βουλής, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα, πόσο αντιπροσωπευτικό είναι στην πράξη το εκλογικό μας σύστημα; Το εκλογικό όριο αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους καθορίζεται ποιοι πολιτικοί σχηματισμοί μπορούν να συμμετάσχουν στην κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών. Πίσω, όμως, από αυτόν τον φαινομενικά τεχνικό υπολογισμό κρύβεται ένα ζήτημα με σαφείς πολιτικές και δημοκρατικές προεκτάσεις. Ποιοι εκπροσωπούνται τελικά στη Βουλή και ποιοι μένουν εκτός;

Στην κυπριακή έννομη τάξη το ζήτημα ρυθμίζεται από τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979. Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 33, το οποίο αφορά τη δεύτερη κατανομή των εδρών. Δυνάμει του άρθρου 33, όταν μετά την περάτωση της πρώτης κατανομής στις εκλογικές περιφέρειες παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται σε παγκύπριο επίπεδο από τον Γενικό Έφορο, σαν ολόκληρη η Δημοκρατία να αποτελούσε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετάσχουν αυτοτελή κόμματα που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 3,6% των έγκυρων ψήφων, συνασπισμοί δύο κομμάτων με 10% και συνασπισμοί περισσότερων κομμάτων με 20%. Επιπλέον, για την περαιτέρω κατανομή αδιάθετων εδρών τίθεται, υπό προϋποθέσεις, υψηλότερο όριο για τα αυτοτελή κόμματα.

Στη δημόσια συζήτηση οι έννοιες «εκλογικό μέτρο» και «εκλογικό όριο» συχνά συγχέονται. Το εκλογικό μέτρο αφορά τον υπολογισμό των ψήφων που αντιστοιχούν σε μία έδρα, ενώ το εκλογικό όριο αφορά το ελάχιστο ποσοστό που πρέπει να συγκεντρώσει ένας πολιτικός σχηματισμός για να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο στάδιο της κατανομής. Παρά τη διάκριση αυτή, και οι δύο μηχανισμοί επηρεάζουν καθοριστικά τον βαθμό αντιπροσωπευτικότητας του εκλογικού συστήματος.

\Ανάλογοι μηχανισμοί υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ισχύει όριο 3% για είσοδο στη Βουλή, στη Γερμανία το ομοσπονδιακό όριο είναι 5%, ενώ στην Τουρκία το εθνικό όριο έχει διαμορφωθεί στο 7%. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι τυχαία. Αποτελούν πολιτική επιλογή και εκφράζουν την προσπάθεια κάθε κράτους να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους, από τη μία, τη σταθερότητα και τη δυνατότητα σχηματισμού λειτουργικών πλειοψηφιών· από την άλλη, την όσο το δυνατόν πιστότερη εκπροσώπηση της κοινωνικής και πολιτικής βούλησης.

Ένα υψηλότερο εκλογικό όριο έχει ορισμένα προφανή πλεονεκτήματα. Περιορίζει τον κατακερματισμό της Βουλής, αποτρέπει την είσοδο πολλών μικρών σχηματισμών και μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία σταθερών κοινοβουλευτικών συσχετισμών. Παράλληλα, ενθαρρύνει τις συγγενείς πολιτικές δυνάμεις να συνεργάζονται αντί να κατέρχονται κατακερματισμένες στις εκλογές. Από αυτή την άποψη, το εκλογικό όριο λειτουργεί ως φίλτρο πολιτικής συνοχής και σταθερότητας.

Ωστόσο, το ίδιο φίλτρο μπορεί να μετατραπεί σε εμπόδιο δημοκρατικής εκπροσώπησης. Όσο υψηλότερο είναι το όριο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μένουν εκτός Βουλής κόμματα που εκφράζουν υπαρκτά κοινωνικά ρεύματα. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες ψήφοι πολιτών δεν μετατρέπονται σε κοινοβουλευτική παρουσία. Το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των μεγαλύτερων κομμάτων και, ταυτόχρονα, η αποδυνάμωση της πολυφωνίας, ιδίως όταν η κοινωνία εμφανίζει τάσεις πολιτικής διαφοροποίησης και αναζήτησης νέων εκφράσεων.

Η κυπριακή πραγματικότητα καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο επίκαιρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη διάθεση των ψηφοφόρων να στηρίξουν μικρότερα ή νεότερα πολιτικά σχήματα, συχνά ως έκφραση δυσαρέσκειας προς τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, κόμματα με αξιοσημείωτα ποσοστά έμειναν εκτός Βουλής, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ψήφων (16,7%) δεν οδήγησε σε αντίστοιχη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί, διότι αφορά την ποιότητα της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Η ανάγκη για σταθερότητα είναι πραγματική και δεν πρέπει να υποτιμάται. Μια Βουλή υπερβολικά κατακερματισμένη μπορεί να δυσκολεύεται να παράγει αποφάσεις και να στηρίζει αποτελεσματικές πολιτικές. Όμως η σταθερότητα δεν μπορεί να επιτυγχάνεται εις βάρος της εκπροσώπησης. Σε μια δημοκρατία, η Βουλή δεν πρέπει απλώς να είναι λειτουργική· πρέπει να αντανακλά, όσο είναι εφικτό, την πραγματική πολιτική σύνθεση της κοινωνίας.

Για τον λόγο αυτό, η επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα εκλογικής μηχανικής. Είναι ζήτημα πολιτικής εμπιστοσύνης, θεσμικής ισορροπίας και δημοκρατικής νομιμοποίησης. Μια λελογισμένη μείωση των απαιτούμενων ποσοστών ή μια συνολικότερη αναθεώρηση του τρόπου κατανομής των εδρών θα μπορούσε να ενισχύσει την αντιπροσωπευτικότητα, χωρίς απαραίτητα να οδηγήσει σε ακυβερνησία ή θεσμική αστάθεια.

Συνεπώς, το εκλογικό μέτρο και τα συναφή εκλογικά όρια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αμετάβλητοι αριθμοί. Πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις κοινωνικές συνθήκες, τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων και την ανάγκη διατήρησης μιας ζωντανής, πλουραλιστικής δημοκρατίας. Στην περίπτωση της Κύπρου, η συζήτηση για αναθεώρηση του εκλογικού πλαισίου είναι όχι μόνο χρήσιμη, αλλά αναγκαία. Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να προστατευθεί η σταθερότητα, αλλά πώς μπορεί να προστατευθεί χωρίς να περιορίζεται υπέρμετρα η φωνή των πολιτών.