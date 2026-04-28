Σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα της Κύπρου την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να δώσουν οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές και η άνοδος των εξαγωγών, σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλο Πατσαλίδη.

Σε μήνυμά του στην ετήσια έκθεση της ΚΤΚ για το 2025, ο Διοικητής αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία διατηρεί θετικές προοπτικές, παρά το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Με βάση τις προβλέψεις της ΚΤΚ του Μαρτίου 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026, από 3,8% το 2025. Για το 2027 και το 2028 προβλέπεται επιτάχυνση, με τον ρυθμό μεγέθυνσης να διαμορφώνεται στο 2,9% και 3,1% αντίστοιχα.

Η εγχώρια ζήτηση την περίοδο 2026-2028 εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της ανόδου του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της ανθεκτικής αγοράς εργασίας, παρά τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που συνδέεται με τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΚΤΚ, πρόσθετη ώθηση αναμένεται από την άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών και των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Για τον τουρισμό, ο κ. Πατσαλίδης αναφέρει ότι προβλέπεται να επηρεαστεί αρνητικά το 2026, αλλά να ανακάμψει από το 2027.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί αισθητά στο 2,7% το 2026, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και των αυξημένων διεθνών τιμών λιπασμάτων και τροφίμων. Το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2%, ενώ το 2028 αναμένεται μικρή άνοδος στο 2,2%, κυρίως λόγω της εφαρμογής του διευρυμένου ETS2, που εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος καυσίμων.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι η ανεργία προβλέπεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 4,5% την περίοδο 2026-2028, αντανακλώντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης και συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά εργασίας.

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, ο Διοικητής αναφέρει ότι διατήρησε υψηλή ανθεκτικότητα το 2025, με ισχυρούς δείκτες φερεγγυότητας και ρευστότητας. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων μειώθηκε στο 1,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώθηκε στο 1,8%.

Η ετήσια έκθεση αναφέρει επίσης ότι η κυπριακή οικονομία συνέχισε να κινείται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά το 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8%, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Θετική εικόνα καταγράφεται και στα δημόσια οικονομικά, με τον δείκτη δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ να έχει υποχωρήσει κάτω από το 60%, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ο κ. Πατσαλίδης σημειώνει ότι η ΚΤΚ παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναφέρεται στην πρόταση εκσυγχρονισμού του μοντέλου διακυβέρνησης της Τράπεζας, με στόχο ένα λιτό και συλλογικό μοντέλο διοίκησης, ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

