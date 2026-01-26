Με την υποβολή των προσφορών για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου να έχει ολοκληρωθεί, πλέον ο Δήμος Ιεροσκηπίας σε συνεργασία με τον ΚΟΑ προχωρούν μετά την αξιολόγηση των προσφορών στην προώθηση του σημαντικού έργου το ταχύτερο δυνατό.

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου, κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκαινιάστηκε επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου το 2004, παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2022 λόγω σοβαρών προβλημάτων που εντοπίστηκαν και για τα οποία χρειάστηκε να γίνει προσωρινή τοποθέτηση υποστυλωμάτων ώστε να αποφευχθεί κατάρρευση της πισίνας.

Οι προσφορές που προκηρύχθηκαν στο μεταξύ περιλαμβάνουν αντικατάσταση των τοιχωμάτων της πισίνας τα οποία εμφάνιζαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας και οξείδωσης με τοιχώματα από σκυρόδεμα, επιδιορθώσεις στο πλακόστρωτο, στο κανάλι περιμετρικά της υδατοδεξαμενής, στη στεγανότητα της δεξαμενής, νέες ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και άλλες μικρότερες επιδιορθώσεις, συνολικού κόστους 360 χιλιάδων ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί με κονδύλι του ΚΟΑ.

Το κολυμβητήριο Γεροσκήπου θεωρείται ζωτικής σημασίας υποδομή για τον Δήμο και τις αθλητικές υποδομές της επαρχίας Πάφου, αφού λόγω των ολυμπιακών διαστάσεων του χρησιμοποιείται από εθνικές ομάδες και συλλόγους του εξωτερικού για προετοιμασίες και προπονήσεις. Παράλληλα οι αποστολές αυτές συντείνουν και σε σημαντικό βαθμό στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με την διαμονή πολυπληθών αποστολών στις ξενοδοχειακές μονάδες της Γεροσκήπου.

Η πλήρης επιδιόρθωση και επαναλειτουργία του σημαντικού αυτού έργου αθλητικής υποδομής εντός του 2026, κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού στην Πάφο, πέραν της πρακτικής ωφέλειας για τους ντόπιους αθλητές και οργανωμένα σύνολα.