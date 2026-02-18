Στα χέρια του ΚΟΑ περνά το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πάφου, αφού ο ίδιος ο δήμος για δέκα και πλέον χρόνια φαίνεται να αδιαφορούσε πλήρως για τη συντήρησή του, παρά το ότι λειτουργούσε με εξαίρεση κάποιες διακοπές, πράγμα που δημιουργούσε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Όπως αποκαλύπτεται σήμερα, τα πάντα γύρω από τη μονάδα περιβάλλονταν από μια ατμόσφαιρα παρανομίας και παρατυπίας, βάσει των όσων λέγονται πλέον στο Δημοτικό Μέγαρο, μετά την αργία του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ» που επιβεβαίωσαν χθες αρμόδιες Αρχές, αναφέρουν ότι το κολυμβητήριο δεν διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για να υφίσταται και να λειτουργεί, ενώ δεν διαθέτει ούτε υγειονομικό πιστοποιητικό, δηλαδή άλλο βασικό απαιτούμενο και ούτε άδεια λειτουργίας, αφού για να λειτουργεί νόμιμα θα έπρεπε να είχαν εξασφαλιστεί τα δύο αυτά πιστοποιητικά.

Επιπρόσθετα, ο ΚΟΑ ενίσχυε ετησίως τον Δήμο Πάφου με το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ, για θέματα συντήρησης, αλλά όπως διεφάνη εκ των υστέρων καμία συντήρηση δεν γινόταν και οι χρήστες του κολυμβητηρίου δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν εύκολα, απλά επειδή θεωρούσαν πως για να λειτουργεί πληρούνταν και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Όπως εχει διαπιστωθεί, το κολυμβητήριο του Δήμου Πάφου, ουσιαστικά δεν πληρούσε τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια παρά το ότι ήταν σε χρήση και στη διάθεση ομάδων και συλλόγων κολύμβησης, πράγμα που έθετε σε κινδυνο την υγεία, κυρίως μικρών παιδιών που εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις του.

Το κολυμβητήριο θα έπρεπε να διαθέτει επίσης δύο ναυαγοσώστες ενώ δεν διέθετε κανένα. Όπως δεν διέθετε ούτε καθαριστές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγειονομική επικινδυνότητα για τους χρήστες του.

Ο Δήμος Πάφου, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες μας, θεωρούσε πως οι εκπαιδευτές των ομάδων κολύμβησης που χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις και την κολυμβητική δεξαμενή, θα έπρεπε να λειτουργούν και ως ναυαγοσώστες. Γεγονός που οι αρμόδιοι φορείς θεωρούν ανεπίτρεπτο, νοουμένου ότι η δουλειά του ναυαγοσώστη είναι η συνεχής επιτήρηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή του για να μπορεί να σπεύσει άμεσα προς αποφυγή ατυχημάτων στο νερό.

Εξίσου εκτός πραγματικότητας θεωρούν επίσης τη θέση της δημοτικής Αρχής ότι οι χρήστες του κολυμβητηρίου θα έπρεπε να είχαν και την ευθύνη καθαρισμού του.

Παρά την ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον ΚΟΑ, ο Δήμος Πάφου ουδέποτε είχε ασχοληθεί με τη συντήρηση των Συστημάτων της Μηχανολογικής Εγκατάστασης του κολυμβητηρίου, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί για χρόνια ολόκληρα μέχρι και σήμερα, η αυτόματη απολύμανση. Σε κάποιες περιπτώσεις ο καθαρισμός γινόταν αναγκαστικά, χειρονακτικά.

Μετά από τη χαώδη κατάσταση στην οποία περιήλθε το δημοτικό κολυμβητήριο λόγω αδιαφορίας του ιδίου του Δήμου Πάφου, εκλήθη ο ΚΟΑ να το αναλάβει αλλά αυτό δεν προβλέπεται να γίνει τόσο ανώδυνα, αφού θα τεθούν αυστηροί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν πάνω απ’ όλα την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών εκ μέρους του Δήμου Πάφου.