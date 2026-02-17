Άνοιξαν για τα καλά οι ασκοί του αιόλου ως προς τις ενέργειες της δημοτικής αρχής Πάφου σε θέματα προώθησης έργων. Στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, το βράδυ της Δευτέρας, η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ κατέθεσε έγγραφη καταγγελία για προβληματική διαχείριση τριών έργων που είναι υπό εκτέλεση, με αποτέλεσμα την παρέμβαση ευρωπαικού φορέα για απένταξη των δύο εξ αυτών από την χρηματοδότηση.

Πρόκειται ειδικότερα για το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης, που ολοκληρώνεται στο προσεχές διάστημα στην κεντρική πλατεία Κέννετυ της Πάφου και τα έργα ανάπλασης του πυρήνα της συνοικίας Αναβαργός και της νότιας περιοχής του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, ο Δήμος Πάφου υπέγραψε στις 10.10.2024 δανειακή σύμβαση με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους €11.797.528, με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πόλεως Πάφου και περιβάλλοντος χώρου».

​Ταυτόχρονα, ο Δήμος είχε εξασφαλίσει τη συγχρηματοδότηση των έργων: ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα της συνοικίας Αναβαργός, της νότιας περιοχής του εμπορικού παραδοσιακού κέντρου Πάφου» και την ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκέπαστης μέσω του Προγράμματος «Θάλεια 2021-2027».

​Κατά την πορεία υλοποίησης των εργασιών, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων εντόπισε προβλήματα προσβασιμότητας στα έργα του Αναβαργού και της Θεοσκέπαστης, αποφασίζοντας την απένταξή τους από το Πρόγραμμα «Θάλεια». Η διαπίστωση αυτή, καθώς και οι σχετικές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, εκκρεμούν εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, αναφέρει το υπόμνημα που κατέθεσε χθες βράδυ του ΔΗΚΟ, αλλά η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνεται μόλις τώρα.

​Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων εισηγήθηκε να ενταχθεί στη θέση των έργων που απεντάχθηκαν το έργο του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης, καθώς δεν υπήρχε άλλο ώριμο έργο προς ένταξη. Ωστόσο, αυτό δημιούργησε ένα νομικό αδιέξοδο, αφού το έργο ήταν ήδη δηλωμένο ως χρηματοδοτούμενο από το δάνειο της ΕΤΕπ, άρα η ένταξή του στο «Θάλεια» θα αποτελούσε παράνομη διπλή χρηματοδότηση.​Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση, η μόνη επιλογή ήταν η αλλαγή χρήσης του δανείου, αναφέρει η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ και συγκεκριμένα να μεταφερθεί το δάνειο για να καλύψει το έργο της συνοικίας Αναβαργός και του Νότιου Εμπορικού Κέντρου που απεντάχθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα), με κόστος περίπου €9,3 εκ..

​Το υπόλοιπο ποσό του δανείου, ύψους περίπου €2,5 εκ., θα διατεθεί για άλλα υλοποιούμενα έργα του Δήμου, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τα στέγαστρα της Αγοράς.

​Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη ρύθμιση λόγω ανωτέρας βίας και για να προστατεύσει τα συμφέροντα της πόλης, επισημαίνει η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ. Ωστόσο, καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας και στην λανθασμένη διαχείριση της όλης κατάστασης, που φορτώνει τον Δήμο με επιπλέον χρέη, καθώς και το γεγονός ότι, ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό στη διοίκηση εδώ και ενάμιση χρόνο, η Ολομέλεια ενημερώνεται μόλις τώρα, υπό την πίεση ρητρών καθυστέρησης και την ανάγκη άμεσης ρύθμισης πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης.

Η καθυστέρηση και οι χειρισμοί αυτοί οδηγούν σε μια επιπλέον επιβάρυνση του δανεισμού του Δήμου κατά περίπου 2.5 εκατομμυρίων ευρώ ποσό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με έγκαιρο προγραμματισμό, καταλήγει η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ.