Συνεχίζεται σήμερα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο η εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά της Πάφου με κατηγορούμενο 58χρονο Κύπριο. Την προηγούμενη δικάσιμο, στις 12 Μαίου, ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου όλου του μαρτυρικού υλικού, με βίντεο και νέο φωτογραφικό υλικό.

Ο 58χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε τη μέρα εκείνη από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, παραμένει υπό κράτηση μέχρι σήμερα, βάσει της απόφασης του Κακουργιοδικείου.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, παρέδωσε στις 12 Μαίου τα βίντεο που κατέγραψαν πως εξελίχθηκε το θανατηφόρο επεισόδιο, καθώς και επιπρόσθετες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, για την ετοιμασία των οποίων είχε αναβληθεί και η προηγούμενη δικάσιμος. Το υλικό παραδόθηκε και στην υπεράσπιση του 58χρονου κατηγορούμενου προς μελέτη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για σήμερα, οπότε και ο κατηγορούμενος θα απαντήσει παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το φονικό διαπράχθηκε ενωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 έξω από περίπτερο στα Κονιά, με τον 26χρονος Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας τη θέση για μη προσχεδιασμένη ενέργεια, αλλά για την «κακή την ώρα».