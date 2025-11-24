Ουσιαστικά, όλοι στην Πάφο όπως αποδεικνύεται πλέον διατηρούσαν μέσα τους την κρυφή ελπίδα να αποφευχθεί το χειρότερο μετά την απόπειρα φόνου στα Κονιά και ο 26χρονος Αλέξανδρος να καταφέρει να κερδίσει τη μάχη που από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης έδινε για την ζωή. Το κακό μαντάτο όμως, ξημερώματα Σαββάτου, προκάλεσε ένα καθολικό σοκ στην Πάφο. Η είδηση ότι ο Αλέξανδρος Αντωνίου κατέληξε στο νοσηλευτήριο της Λεμεσού όπου νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, προκάλεσε ένα τσουνάμι συναισθημάτων που είναι ακόμη αισθητά σε κάθε στέκι της πόλης όπου υπάρχει συνάθροιση ανθρώπων.

Κοινή συνισταμένη, ότι δεν είναι δυνατό σήμερα να θρηνεί μια οικογένεια ένα νέο έχοντας φύγει από τη ζωή με τόσο βάρβαρο τρόπο, οτιδήποτε και αν προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης. Ότι σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, όπως θέλουμε να βλέπουμε την Κύπρο, θα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά άλλα βήματα αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Και σίγουρα ότι αυτό που τελικά έγινε.

Η παγωμάρα είναι εμφανής σε κάθε πολίτη της Πάφου, ακόμη και αν δεν γνώριζε προσωπικά τον 26χρονο, ή και αν δεν είχε καν μάθει την ύπαρξη του πριν τις μοιραίες μαχαιριές που δέχθηκε. Η λέξη «κρίμα» ήταν αυτή που έβγαινε από παντού από το πρωί του Σαββάτου, στην είδηση ότι δεν τα κατάφερε τελικά ο Αλέξανδρος.

Σε επίπεδο επίσημων αρχών, μετά την τραγική αυτή εξέλιξη η υπόθεση που εξετάζει η Αστυνομία μετατράπηκε από απόπειρα φόνου σε φόνο εκ προμελέτης. Εναντίον του 58χρονου συλληφθέντα, ο οποίος ήδη τελούσε υπό κράτηση για απόπειρα φόνου, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για φόνο εκ προμελέτης, δυνάμει του οποίου επανασυνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Λίγες ώρες αργότερα προσήχθη εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτηση του για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, πλέον, και ο 58χρονος μεταφέρθηκε πίσω στα κρατητήρια.

Η νεκροτομή επί της σορού του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου, διενεργήθηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, στην παρουσία του ιδιώτη ιατροδικαστή Μάριου Ματσάκη που εκπροσωπούσε την οικογένεια του θύματος. Βάσει αυτής, ο θάνατος του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου οφείλεται σε σοβαρό τραυματισμό της δεξιάς καρωτίδας από τέμνον και νήσσον όργανο.

Ο επίλογος της ανείπωτης τραγωδίας θα γραφτεί αύριο. Ο τραγικός Αλέξανδρος Αντωνίου κηδεύεται στις 2.30μμ της Τρίτης.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Απόστολου Ανδρέα στην Έμπα, ενώ η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο της κοινότητας.

Η φονική, όπως εξελίχθηκε, συνάντηση έγινε 15 λεπτά μετά τις 6.00μμ της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο συναντήθηκαν έξω από το περίπτερο στην κεντρική λεωφόρο των Κονιών, υπό συνθήκες που αποτελούν το αντικείμενο των ερευνών της Αστυνομίας βάσει της συνεχιζόμενης εξέτασης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων φερόμενου ως θύτη και θύματος.

Πριν ο 26χρονος εξέλθει από το αυτοκίνητο του την επίμαχη στιγμή, ο 58χρονος φέρεται σύμφωνα με την Αστυνομία να του κατάφερε χτυπήματα με αιχμηρό όργανο στο λαιμό και το κεφάλι, εγκαταλείποντας τη σκηνή.

Ο άτυχος Αλέξανδρος όδευσε προς το εσωτερικό του περιπτέρου ζητώντας βοήθεια και έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου κάλεσε αμέσως την Αστυνομία και ασθενοφόρο που μετέβη άμεσα στη σκηνή, μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Πάφου, και στη συνέχεια λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού όπου οι γιατροί έδιναν μέχρι τα χαράματα προχθές μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μια μάχη που δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να κερδηθεί.