Με το τρόπαιο στα χέρια και υπό τους ήχους του «Νύχτα φεγγαρόλουστη», ο Μιχάλης Μπούσης βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών του ΟΦΗ, χορεύοντας ζεϊμπέκικο μπροστά στα φώτα του αεροδρομίου.

Ο μεγαλομέτοχος της κρητικής ομάδας εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, κρατώντας σφιχτά το κύπελλο και δίνοντας τον τόνο στους πανηγυρισμούς για τη μεγάλη στιγμή του συλλόγου.

Δίπλα του, ο πατέρας του, Δημήτρης Μπούσης, παρακολουθεί συγκινημένος. Για όσους γνωρίζουν την πορεία της οικογένειας, αυτή η σκηνή έχει βάθος δεκαετιών με την ιστορία να ξεκινά, όχι από το Ηράκλειο, αλλά από το Σικάγο των ΗΠΑ.

Ο Μιχάλης Μπούσης γεννήθηκε το 1974 στο Ιλινόις, πρωτότοκος γιος του Δημήτρη και της Ελένη Μπούση. Μιας οικογένειας που έμαθε από νωρίς τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν. Ο Δημήτρης Μπούσης, με καταγωγή από το Άργος, έφυγε μικρός για την Αμερική. Εκεί γνώρισε την Ελένη Παλυβού από την Τρίπολη. Η σχέση τους είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στις οικογένειές τους και όπως λένε άνθρωποι δίπλα στην οικογένεια «κλέφτηκαν» για να παντρευτούν. Οι δυο τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Μιχάλη, τον Ευάγγελο, τον Γιώργο και τη Βικτώρια.

Η καθημερινότητά τους ήταν σκληρή. Δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, οικονομίες μέχρι το τελευταίο δολάριο. Ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης έχει περιγράψει ότι ο πατέρας του απέφευγε ακόμη και το λεωφορείο για να μη χαλάει χρήματα. «Το όνειρό του ήταν να πάει στην Αμερική, να βγάλει 10.000 δολάρια και να γυρίσει πίσω», έχει πει.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οικογένεια επιστρέφει για λίγο στην Ελλάδα. Ζουν στο Περιστέρι και ο Δημήτρης Μπούσης προσπαθεί να μπει στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Δεν τα καταφέρνει και επιστρέφει στις ΗΠΑ. Εκεί ξεκινά η πραγματική «έκρηξη».

Η διαδρομή της επιτυχίας στις ΗΠΑ

Το 1986 ανοίγει μαζί με τον Παντελή Τζοτζόλη το πρώτο «Central Park Produce». Το 1993 ακολουθεί το «Cermak Produce». Από εκεί γεννιέται η Cermak Fresh Market. Μια αλυσίδα που ξεκινά από ένα μικρό κατάστημα και εξελίσσεται σε δίκτυο σχεδόν 20 καταστημάτων σε Ιλινόις και Ουισκόνσιν, με έσοδα που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μιχάλης Μπούσης μεγαλώνει μέσα σε αυτή την καθημερινότητα. Δουλεύει από μικρός, μαθαίνει την αξία της προσπάθειας. Στα σχολικά του χρόνια παίζει αμερικανικό football σε κολεγιακό επίπεδο, μέχρι που ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον σταματά. Δεν τον λυγίζει. Το 2002, στα 28 του, ανοίγει το πρώτο δικό του κατάστημα.

Σήμερα, μαζί με τον πατέρα του, ελέγχουν μια επιχείρηση με δεκάδες καταστήματα, ενώ δραστηριοποιούνται και στο real estate. Παράλληλα, η οικογένεια συνδέεται άμεσα με τον αθλητισμό στις ΗΠΑ. Η Cermak Fresh Market είναι χορηγός των Milwaukee Bucks, της ομάδας όπου μεγαλούργησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το 2021, όταν οι Bucks κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, ο Μιχάλης Μπούσης ήταν από τους ελάχιστους εκτός ομάδας που έλαβαν το δαχτυλίδι των πρωταθλητών.

Η οικογένεια, όμως, δεν περιορίζεται στο επιχειρείν. Ο αδελφός του Μιχάλη, Γιώργος Μπούσης, διακρίθηκε στον χώρο της τεχνολογίας με την πλατφόρμα Raise και μπήκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 το 2015. Ο άλλος αδελφός, Ευάγγελος Μπούσης, δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας με τον οίκο Dundas και στον κινηματογράφο, ενώ η Βικτώρια Μπούση έχει ιδρύσει εταιρεία παραγωγής και κινείται διεθνώς στον χώρο του κινηματογράφου και της τεχνολογίας.

Η φιλανθρωπία αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Η μητέρα Ελένη Μπούση έχει ιδρύσει το Hippocratic Cancer Research Foundation, στηρίζει το Greek American Nursing Home και συμμετέχει στο Little City Foundation. Η οικογένεια έχει αναπτύξει δράση ακόμη και στην Αφρική, δημιουργώντας δομές για παιδιά.

Μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 2017 έρχεται η πρώτη επαφή με τον ΟΦΗ, μέσω του δημοσιογράφου Νίκου Παπαϊωάννου και του διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργου Σαμαρά. Το project αρχίζει να ωριμάζει. Και στις 4 Οκτωβρίου 2018, ο Μιχάλης Μπούσης γίνεται μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Στις 10 Οκτωβρίου αναλαμβάνει πρόεδρος. Δεν μπαίνει για να δοκιμάσει. Μπαίνει για να επενδύσει. Και το κάνει. «Έχω περάσει τα 15 εκατομμύρια», δηλώνει ο ίδιος, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της οικονομικής του στήριξης. Χρήματα που κατευθύνθηκαν σε μεταγραφές, υποδομές, λειτουργία και αναδιοργάνωση της ομάδας.

Η αλλαγή αρχίζει να φαίνεται. Ο ΟΦΗ σταθεροποιείται, οργανώνεται καλύτερα και τη σεζόν 2019-2020 φτάνει στην 5η θέση, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή έξοδο μετά από 20 χρόνια. Παράλληλα, γίνονται επενδύσεις στις εγκαταστάσεις, ενώ γεννιέται και η ιδέα για νέο γήπεδο στο Ηράκλειο. Όμως το πραγματικό αποκορύφωμα έρχεται αργότερα. Πέρυσι συμμετείχε και πάλι στον τελικό κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό όπου χάνει. Φέτος όμως ο ΟΦΗ κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ με σκορ 3-2 στην παράταση. Μια επιτυχία που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και μετατρέπεται σε υπόθεση ολόκληρης της Κρήτης. Για τον Μιχάλη Μπούση είναι η δικαίωση μιας επένδυσης που κάποιοι αμφισβήτησαν στην αρχή.

Το ζεϊμπέκικο κρατώντας το κύπελλο δεν είναι απλώς πανηγυρισμός. Είναι η έκφραση μιας διαδρομής. Από το καρότσι με τα τρόφιμα στο Σικάγο, στα εκατομμύρια της Cermak, από τη χορηγία στους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέχρι το κύπελλο του ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια, ο Μιχάλης Μπούσης δείχνει ότι δεν μπήκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο απλώς για να περάσει. Μπήκε για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

