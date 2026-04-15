Αντιδράσεις και απορίες προκαλεί πλέον η στάση των αρμοδίων αρχών ως προς το νεκρό δελφίνι που εκβράσθηκε από το πρωί της 5ης Απριλίου στην ακτή του αεροδρομίου Πάφου. Για 10 ολόκληρες μέρες το άψυχο θαλάσσιο θηλαστικό παραμένει στην παραλία, έχοντας ήδη υποστεί τις εμφανείς αλλαγές που συνεπάγεται η πολυήμερη έκθεση του στα φυσικά φαινόμενα, χωρίς να προσέλθουν ακόμη στο σημείο οι αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές όπως γίνεται πάντοτε σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Αν και αρχικά εκτιμήθηκε ότι το πρώτο διήμερο του θλιβερού συμβάντος πέρασε χωρίς καμία ενέργεια λόγω του ότι έτυχε να είναι Κυριακή, εντούτοις ούτε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι και σήμερα έχει γίνει η οποιαδήποτε ενέργεια, με αποτέλεσμα να είναι ορατό και δυσφημιστικό για τον τόπο και τον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται σε παρόμοια γεγονότα, το θλιβερό θέαμα.

Θυμίζουμε ότι το δελφίνι εντόπισαν νεκρό το πρωί της 5ης Απριλίου ερασιτέχνες ψαράδες που συνηθίζουν να ασκούν το χόμπι τους στο συγκεκριμένο σημείο της ακτής έξω από το αεροδρόμιο Πάφου. Αμέσως ενημέρωσαν την Αστυνομία και το Τμήμα Αλιείας, ενώ ενημερώθηκε και η τοπική αρχή. Αν και λόγω της αργίας της ημέρας εκείνης, η μετάβαση των αρμοδίων φορέων στο σημείο θα γινόταν, όπως διαμηνύθηκε αρμοδίως, το επόμενο πρωί, 10 μέρες μετά το κουφάρι του δελφινιού παραμένει παρατημένο στο ίδιο σημείο.

Η υπόθεση προκαλεί επιπρόσθετες διαμαρτυρίες στην Πάφο δεδομένου ότι επρόκειτο για το δεύτερο δελφίνι σε διάστημα δύο εβδομάδων που εντοπίζεται νεκρό στην θάλασσα της Πάφου.