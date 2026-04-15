Με τρία φράγματα στην επαρχία Πάφου να έχουν υπερχειλίσει και με όλα τα υπόλοιπα να εμφανίζουν αισθητή ποσοτική διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το πρώτο μισό Απριλίου καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις, προκαλώντας αισθήματα ανακούφισης σε παραγωγούς και πολίτες.

Τα τρία μικρά φράγματα της επαρχίας, αυτά της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, της Αργάκας και του Πωμού υπερχείλισαν ήδη από τον Μάρτιο, ενώ η πληρότητα όλων των φραγμάτων της Πάφου και η σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή ημέρα, καταδεικνύει μια απρόσμενη -πριν λίγους μήνες- βελτίωση της κατάστασης. Ενδεικτικά, στο δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Ασπρόκρεμμου, η πληρότητα ανερχόταν κατά την τελευταία καταγραφή πριν τις αργίες του Πάσχα, δηλαδή την 9η Απριλίου, στο 36,8% έναντι 24,7% τον περασμένο χρόνο. Στην Κανναβιού, η πληρότητα ανήλθε πλέον στο 46.9% έναντι 24,9% πέρυσι τέτοια μέρα, ενώ στον Μαυροκόλυμπο που λόγω βλάβης ήταν άδειος τον περασμένο χρόνο, στις 9 Απριλίου η στάθμη του νερού ήταν στο 85,8%. Στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, πέραν των τριών υπερχειλισμένων φραγμάτων, υπάρχει το μεγάλο φράγμα της Ευρέτου, στο οποίο η πληρότητα είναι στο 42,8% έναντι 24,4% πέρυσι.

Τα δεδομένα αυτά, που με τις βροχές των γιορτινών ημερών αναμένεται να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο, προκαλούν ενθουσιασμό σε γεωργούς και πολίτες γενικότερα. Όσο και αν όπως προειδοποιούν οι αρμόδιοι δεν λύνουν το σοβαρό υδατικό πρόβλημα της Κύπρου, δεν παύει να αποτελούν μια θετική εξέλιξη για την κατάσταση. Σε συνδυασμό με την επιδιόρθωση της βλάβης στο φράγμα Μαυροκόλυμπου και της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης των Κουκλιών από την πυρκαγιά του 2024, δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας στην Πάφο για το επόμενο καλοκαίρι, δεδομένου μάλιστα ότι οι βροχές και οι ροές στα φράγματα συνεχίζονται την περίοδο αυτή.