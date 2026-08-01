Όταν τον Μάρτιο του 2024 ο «Φ» επιχείρησε να καταγράψει την εκτόξευση της ζήτησης στην παρθένα περιοχή που απελευθερώθηκε στα Λιβάδια Λάρνακας, λόγω της μετακίνησης των πετρελαιοδεξαμενών, υπήρχε καταγεγραμμένο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, για επενδύσεις που ξεπερνούν τα €130 εκατ. Αν και ήταν αναμενόμενη η έκρηξη της ζήτησης, ουδείς μπορούσε τότε να προβλέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πλέον μιλούμε για αναπτύξεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και αυτές δεν περιλαμβάνουν το παραλιακό μέτωπο 3 χιλιομέτρων που απελευθερώθηκε. Εκεί προγραμματίζονται επενδύσεις που θα ξεπεράσουν το €1 δισ.

Όχι μόνο στην περιοχή που απελευθερώθηκε, αλλά σ’ ολόκληρο το εύρος των Λιβαδιών, που αποτελούν πλέον δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Λάρνακας, σημειώνεται μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη για τα σύγχρονα δεδομένα της Λάρνακας. Σε περιοχές που ήταν γεμάτες με καλαμιώνες ξεφυτρώνει το ένα συγκρότημα μετά το άλλο, ενώ σε δεκάδες άλλα άδεια τεμάχια γης είτε κτίζονται πολυκατοικίες, είτε περιφράχθηκαν εν αναμονή της έκδοσης των αδειών.

Η περιοχή αναμένεται ν’ αποκτήσει και τους πρώτους πύργους, αφού βρίσκεται πολύ κοντά στο στάδιο της αδειοδότησης, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), η μεγάλη επένδυση της εταιρείας SLK για τη δημιουργία του Horizon Towers. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που εκτιμήθηκε στα €200 εκατ., που θα περιλαμβάνει 6 πύργους με 528 οικιστικές μονάδες. Επιπρόσθετα οδεύουν προς ολοκλήρωση μεικτές αναπτύξεις μερικών δεκάδων εκατομμυρίων κοντά στο πρώην διυλιστήριο. Τα μεγαλύτερα σε κόστος έργα γίνονται ή θα γίνουν από Ισραηλινούς επενδυτές, ενώ υπάρχουν αναπτύξεις από Λιβανέζους, Ιρανούς και Ουκρανούς. Αριθμητικά, ωστόσο, τα πιο πολλά οικιστικά συγκροτήματα (σ.σ. μικρότερες επενδύσεις) ανεγείρονται από Κύπριους ιδιοκτήτες εταιρειών ακινήτων.

Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία που παραχώρησε στον «Φ» ο ΕΟΑΛ. Το 2025 ο Οργανισμός εξέδωσε 385 πολεοδομικές και 454 οικοδομικές άδειες μόνο στα όρια των Λιβαδιών, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 εκδόθηκαν 178 πολεοδομικές και 228 οικοδομικές άδειες. «Στην περιοχή Λιβαδιών έχουμε την πιο ραγδαία ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στη Λάρνακα. Η ζήτηση έχει εκτοξευθεί και αναμένεται πως θα συνεχίσει, επειδή είναι συνεχόμενη η ροή των αιτήσεων», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σημειώνοντας πως μεγάλη ανάπτυξη υπάρχει και στο δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης, που έχει ωστόσο κορεστεί, αλλά και την Πύλα. «Οι περισσότερες αιτήσεις είναι κυρίως για πολυκατοικίες και όχι μεμονωμένες κατοικίες», διευκρίνισε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, σημειώνοντας πως υπάρχουν και άλλες αιτήσεις για πύργους στα Λιβάδια. «Είναι σημαντικό να τονιστεί πως αυτές οι αναπτύξεις είναι εντός του πλαισίου του Σχεδίου Περιοχής», είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ.

Για πρωτοφανή ανάπτυξη στα Λιβάδια έκανε λόγο και ο αντιδήμαρχος, Μάριος Αρμένης, υποδεικνύοντας πως αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες περιοχές της Κύπρου. «Ξεφυτρώνουν καθημερινά πολυκατοικίες. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο στην περιοχή που απελευθερώθηκε, είναι παντού ακόμα και στις παλιές γειτονιές των Λιβαδιών», τόνισε, σημειώνοντας πως υπάρχουν και μειονεκτήματα. «Χάνουμε την ταυτότητά μας και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Είναι καλή η ανάπτυξη, αλλά να μην χαθεί η ταυτότητα μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει παγκύπρια», σημείωσε.

Ανάπτυξη χωρίς τις απαραίτητες υποδομές

Εάν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί τότε ο πληθυσμός των Λιβαδιών (8.581 στην απογραφή του 2021) δεν θα διπλασιαστεί απλώς τα επόμενα χρόνια, θα πολλαπλασιαστεί. Μόνο στο συγκρότημα Horizon Towers θα διαμένουν, εάν γίνουν και οι έξι πύργοι, μερικές χιλιάδες άτομα. Εν τω μεταξύ όλη αυτή η ανάπτυξη σημειώνεται σε μια έκταση μόλις 9 τετραγωνικών χιλιομέτρων (συνολική έκταση Λιβαδιών), ενώ η Αραδίππου, που παραδοσιακά κρατούσε τα σκήπτρα των οικιστικών αναπτύξεων στη Λάρνακα, είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερη (57 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που για ακόμη μια φορά ο Δήμος Λάρνακας, μέσω του κ. Αρμένη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές σε μια περιοχή που ήδη υποφέρει από κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ τα σχολεία της έχουν κορεστεί εδώ και καιρό. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις, κινούνται με ρυθμούς χελώνας οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν δύο δρόμοι που οδηγούν στα Λιβάδια και χαρακτηρίζονται ως Πρωταρχικής Σημασίας. Ο πρώτος είναι η λεωφόρος Αλέξανδρου Παναγούλη η β’ φάση του οποίου δεν υλοποιήθηκε, παρόλο που το Ρυθμιστικό Σχέδιο ετοιμάστηκε από το… 2009. Το έργο δεν αναμένεται να αρχίσει πριν το 2028, γεγονός που προκαλεί δυσφορία στις τοπικές Αρχές.

«Επιτέλους το κράτος πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η Αλέξ. Παναγούλη πρέπει να ολοκληρωθεί, για να γίνει και σωστή ανάπτυξη στα Λιβάδια. Όλη η κίνηση διοχετεύεται σε εσωτερικό δρόμο των Λιβαδιών που δεν μπορεί να την απορροφήσει. Σε εκείνον τον δρόμο υπάρχουν τρία σχολεία το Γυμνάσιο, το Λύκειο και στην πάροδο το νηπιαγωγείο. Διακινούνται πέραν των 1000 μαθητών καθημερινά. Τίθενται και σοβαρά θέματα ασφάλειας. Θα συμβεί κάτι και θα τρέχουμε να διορθώσουμε τα κακώς έχοντα», ανέφερε ο κ. Αρμένης, σημειώνοντας πως την προσεχή σχολική χρονιά «οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων θα προχωρήσουν σε μέτρα, με τη στήριξή μας, διότι υπάρχει ανασφάλεια για τους μαθητές».

Ο δεύτερος δρόμος είναι η οδός Ανδρέα Μουζάκη, που όπως ανέδειξε πρόσφατα η εφημερίδα μας, είναι πολύ επικίνδυνος. «Σε εκείνο τον δρόμο επικρατεί ανασφάλεια, αφού δεν έχει καν πεζοδρόμια. Είναι ένας δρόμος στον οποίο διακινούνται πεζοί, αφού είναι δίπλα το γήπεδο της Ανόρθωσης, ενώ υπάρχει και υπεραγορά στην οποία κάποιοι κάτοικοι πάνε με τα πόδια. Από εκείνον τον δρόμο δεν διανοείσαι να διακινηθείς πρωί ή απόγευμα από την κίνηση που υπάρχει», υπέδειξε ο αντιδήμαρχος Λιβαδιών, καλώντας τον υπουργό Εσωτερικών να παρέμβει, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στους δύο δρόμους.

Αλλάζει ο πυρήνας των Λιβαδιών

Στο δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη ένα σημαντικό έργο, που θ’ αλλάξει την όψη του παραδοσιακού πυρήνα. Πρόκειται για την ανάπλαση της λεωφόρου Μακαρίου η πρώτη φάση της οποίας θα ολοκληρωθεί αρχές του 2027, ενώ θα χρειαστεί άλλος ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί η δεύτερη. Πρόκειται για ένα πολεοδομικό έργο της τάξης των €3 εκατ. Παράλληλα ξεκίνησε και ο σχεδιασμός για την ανάπλαση της πλατείας του πυρήνα, στην οποία βρίσκεται το Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής.

Ολοκληρώθηκε, εξάλλου, η πρώτη φάση εξωραϊσμού του αντιπλημμυρικού καναλιού, κόστους €4 εκατ., που έχει ενώσει τα Λιβάδια, μέσω πεζόδρομου, με την παραλιακή περιοχή του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Επίσης, προκηρύχθηκαν προσφορές για την τοπιοτέχνηση του κυκλικού κόμβου Αγίου Σάββα, ενώ ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή 12 πάρκων, σε κάποια εκ των οποίων δημιουργήθηκαν γήπεδα καλαθόσφαιρας και αντισφαίρισης.

Στη φάση του σχεδιασμού βρίσκεται, εν τω μεταξύ, το Περιφερειακό Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο που θα καλύπτει και τις ανάγκες μαθητών της Ορόκλινης. Στην ίδια περιοχή θα δημιουργηθεί και Περιβαλλοντικό Πάρκο, που θα γίνουν προσπάθειες να αντλήσει χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.