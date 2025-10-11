Φέρνει τους πρώτους πύργους η ραγδαία ανάπτυξη στη Λάρνακα, η ζήτηση στην οποία βρίσκεται στο απόγειό της, κυρίως λόγω της απομάκρυνσης των πετρελαιοδεξαμενών από την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων. Με αφορμή την ανέγερση του πιο ψηλού κτηρίου στην πόλη, αλλά και τη συζήτηση που ξεκίνησε για τις μεγάλες αναπτύξεις, ο «Φ» ζήτησε στοιχεία από τις Αρχές αδειοδότησης, καθώς κι από εταιρείες που ετοιμάζουν πύργους που αγγίζουν τα €300 εκατ.

Το Τμήμα Πολεοδομίας ανέφερε πως δεν έδωσε άδεια για πύργους στη Λάρνακα, ωστόσο ο διευθυντής Πολεοδομίας έδωσε σύμφωνο γνώμη για 12 αιτήσεις που χειριζόταν ο Δήμος Λάρνακας, για ανέγερση κτηρίων από 15-30 ορόφους. Σημειώνεται πως ο διευθυντής Πολεοδομίας καταθέσει απόψεις όταν μια ανάπτυξη περιλαμβάνει ορόφους, πέραν των επιτρεπόμενων, κάτι που δεν θα γίνει στην περίπτωση της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων, αφού το Σχέδιο Περιοχής επιτρέπει κτήρια με ύψος 69 μέτρων. Ο Δήμος Λάρνακας από την πλευρά του παραχώρησε δύο άδειες πύργων που υλοποιούνται, καθώς και τουλάχιστον άλλες τρεις που δεν προχώρησαν. Από την πλευρά του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας μας ενημέρωσε πως δεν χορήγησε ακόμη καμία άδεια για πύργο, ωστόσο ενώπιον του έχει επτά αιτήσεις για κτήρια άνω των 20 ορόφων.

Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι πως ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ως προς το εύρος που δύναται να λάβει η ανέγερση πύργων στη Λάρνακα, κάτι που θα ξεκαθαρίσει όταν υποβληθούν όλες οι αιτήσεις για τις αναπτύξεις στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων. Γεγονός αποτελεί, πάντως, πως κάποιες μεγάλες αναπτύξεις, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται πιο κάτω, είτε έχουν ξεκινήσει, είτε βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Marigate Larnaca

Ένας πύργος περίπου 60 μέτρων, που αποτελεί, αυτήν τη στιγμή, το ψηλότερο κτήριο στην πόλη, ανεγείρεται κοντά το λιμάνι Λάρνακας. Πρόκειται για την ανάπτυξη Marigate Larnaca της Marinakis Property Developers (Κύπριοι επιχειρηματίες), που αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2026. Ο operation manager της εταιρείας, Αντώνης Μαρίνου, ανέφερε πως η εταιρεία ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτηση το 2017 για ανέγερση πύργου στη Λάρνακα. «Υπήρξε καθυστέρηση στην αδειοδότηση από τον Δήμο Λάρνακας, αλλά τελικά μας έδωσαν το πράσινο φως μετά από πολλές διαβουλεύσεις. Ξεκινήσαμε εργασίες στο υπέδαφος από το 2022 και το 2023 άρχισαν εργασίες πάνω από την επιφάνεια της γης. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη τελειώσει με το σκελέτωμα του κτηρίου και προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς».

Πρόκειται για ανάπτυξη €12 εκατ. που θα αποτελείται από εννέα πολυτελή διαμερίσματα. «Οι πωλήσεις στο συγκεκριμένο κτίριο είναι ήδη σε προχωρημένο επίπεδο. Είναι το ψηλότερο οικιστικό κτήριο υπό κατασκευή στην επαρχία Λάρνακα, το οποίο περιλαμβάνει υποδοχή με χώρο αναψυχής στο ισόγειο, καλυμμένους χώρους στάθμευσης στον πρώτο όροφο, εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και ένα environmentally friendly κτήριο rated A class», σημείωσε ο κ. Μαρίνου.

Lumina Mare

Αυτόν τον μήνα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ανέγερση του έργου Lumina Mare, της εταιρείας Shajwawi Lebovich Karekla (SLK) Developments Ltd, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Λάρνακας. Πρόκειται για μια μεικτή αδειοδοτημένη ανάπτυξη, κόστους €40 εκατ., που αφορά στην ανέγερση πύργου 19 ορόφων που θα αγγίξει τα 65 μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία ο πύργος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει 54 κατοικίες με θέα στη θάλασσα, όλες πάνω από τον 7ο όροφο. Η εταιρεία αναφέρει πως «οι κάτοικοι θ’ απολαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις γυμναστηρίου, πισίνα και μπαρ στην ταράτσα του 19ου ορόφου και εμπορικούς χώρους στο ισόγειο, με εστιατόρια, καφέ και καταστήματα πολυτελείας».

Horizon Towers

Η SLK προγραμματίζει και την ανέγερση ενός μεγαλεπήβολου έργου με έξι πύργους στα Λιβάδια, σε χώρο κοντά στο πρώην διυλιστήριο, περίπου 400 μέτρα από τη θάλασσα. Πρόκειται για οικιστικό και εμπορικό έργο περίπου €200 εκατ., που θα περιλαμβάνει 528 οικιστικές μονάδες, πολυτελή εστιατόρια, εμπορικούς χώρους, πισίνες, γυμναστήριο, spa και γήπεδο padel.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει:

Horizon 1 και 2: Δύο πύργοι 20 ορόφων (86 μέτρα) με 99 διαμερίσματα.

Horizon 3, 4 και 5: Τρεις πύργοι 17 ορόφων (75 μέτρα) με 85 διαμερίσματα.

Horizon 6: Πύργος 16 ορόφων (70 μέτρα) με 77 διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες για το έργο αναμένονται περί τα μέσα του 2026, ενώ η πρώτη φάση (πύργοι 1 & 2) προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2029. «Το Horizon Towers αναπτύσσεται από την SLK Developments, έναν παγκόσμιο ηγέτη στις οικιστικές αναπτύξεις, με πάνω από 17.000 παραδομένες μονάδες παγκοσμίως», σημειώνει η εταιρεία.

Aqua Residences

Το περασμένο Ιούνιο η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε, υπό όρους, την περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή των δύο πύργων 68 μέτρων, της ισραηλινών συμφερόντων εταιρείας Solvin Ltd, δίπλα από τον ναυτικό όμιλο Λάρνακας στον δρόμο Δεκέλειας.

Το έργο Aqua Residences, κόστους €40 εκατ., προβλέπει την κατασκευή δύο πύργων με 114 διαμερίσματα, πισίνα, γυμναστήριο, spa και δημόσιους χώρους πρασίνου. Οι όροι που τέθηκαν είναι όπως ανακτηθεί η διαβρωμένη γη πριν την έκδοση πολεοδομικής άδειας, αφού περίπου το 40 % του οικοπέδου έχει υποχωρήσει λόγω παράκτιας διάβρωσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει η παρακολούθηση της ακτογραμμής για τουλάχιστον 6 μήνες.

Η εταιρεία ανέφερε πως θα ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκτησης της παραλίας την άνοιξη του 2026 και τέλος του ίδιου έτους αναμένεται ν’ αρχίσει την ανέγερση των πύργων.